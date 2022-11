Ce PC portable Asus TUF F15 (RTX 3060 et 144 Hz) chute à 699 € pour le Black Friday

Si vous recherchez un PC portable gaming performant sans vous ruiner, le Asus TUF Dash F15 est fait pour vous. Équipé d'une Nvidia GeForce RTX 3060 Max-Q, ce laptop voit son prix passer de 999,99 euros à 699,99 euros pour les clients Carrefour.

L’Asus TUF Dash F15 dispose d’une fiche technique bien musclée qui ravira la plupart des gamers exigeants. Pour moins de 700 euros, on retrouve une carte graphique Nvidia RTX 3060 Max-Q qui va permettre de faire tourner la majorité des jeux vidéo récents dans d’excellentes conditions, le tout couplé à un processeur i7 de 11e génération pour assurer de bonnes performances au quotidien. Il est une option à considérer, surtout que pour le Black Friday il bénéficie de 300 euros de remise pour les adhérents Carrefour.

Ce qu’il faut retenir du Asus TUF Dash F15

Un écran de Full HD de 15,6 pouces à 144 Hz

Le combo Intel Core i7-11800H + RTX 3060 Max-Q

Un SSD NVMe de 512 Go ultra rapide + 16 Go de RAM

Si le PC portable gaming Asus TUF (506HM-HN054W) est proposé à 999,99 euros chez Carrefour, si vous êtes adhérent chez l’enseigne française, vous obtiendrez 300 euros sur votre compte. Le laptop vous reviendra ainsi à 699,99 euros.

Parfait pour lancer vos jeux en ultra

La gamme Asus TUF est très réputée dans le domaine du gaming, avec des configurations puissantes pour satisfaire les joueurs et joueuses. La référence Dash F15 (506HM-HN054W) en est la preuve. Cette machine peut faire tourner les jeux de manière fluide en définition Full HD. Il dispose d’une dalle IPS antireflet de 15,6 pouces à 144 Hz pour assurer une fluidité optimale dans vos jeux ainsi que dans la navigation au quotidien, pour une expérience sans aucune latence. Il est aussi compatible avec la technologie DTX Ultra pour délivrer un son puissant et saisissant, que vous soyez en train de jouer ou de regarder un film d’ailleurs.

Il embarque également avec lui un processeur Intel Core i7-11800H, 16 Go de RAM, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q et un SSD NVMe de 512 Go. C’est tout simplement la promesse d’une expérience PC sans compromis, aussi bien au niveau de l’expérience utilisateur qu’avec les jeux gourmands. Ce PC peut également convenir à de la bureautique ou bien encore devenir une véritable machine créative, en supportant de la création de contenu avec du montage vidéo ou de la retouche photo par exemple.

En cas d’utilisation intensive, ce TUF est également doté d’un système de refroidissement particulièrement efficace pour donner un coup de boost et conserver les bonnes performances de la machine sur le long terme.

Robuste et endurant

Le TUF Dash F15 privilégie la solidité pour tenir dans la durée. On a le droit à un boîtier robuste en noir mat avec un clavier rétro éclairé. Il évite l’allure trop encombrante que peuvent avoir certains PC portables dédiés au jeu. Il propose un châssis relativement transportable pesant 2,3 kilos et mesurant 2,5 cm d’épaisseur, avec une connectique fournie qui comprend : un port HDMI 2.0, trois ports USB 3.2, un port USB-C (DisplayPort), un port jack et un port pour carte SD.

Le constructeur fait de beaux efforts en matière d’autonomie, car ne l’oublions pas les cartes graphiques ont tendance à faire chuter rapidement la batterie. Selon la marque, avec sa batterie de 90 Wh, l’Asus TUF Dash F15 pourra tenir jusqu’à plus de 14h30 heures de lecture vidéo. Tablez plus sur 5-7 heures si vous jouez souvent à des jeux gourmands.Notez qu’il est compatible Wifi 6 et Bluetooth 5.2 et dispose même de Windows 11 nativement.

