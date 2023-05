Amazon brade ce laptop gaming (RTX 3050) à un super prix après 500 € de remise

Vous souhaitez investir dans un pc portable dédié pour le jeu, mais le prix freine votre achat ? En ce moment, l’Asus Tuf Dash F15 avec RTX 3050 s’affiche à un prix plus doux : 699 euros contre 1 199 euros initialement.

Les ordinateurs portables gaming intégrant les récentes cartes graphiques RTX de la série 4000 sont nombreux sur le marché, mais les prix sont très élevés. Il reste intéressant de se diriger vers des laptop intégrant des séries 3000, comme cet Asus Tuf Dash F15 avec une RTX 3050 coûtant moins de 700 euros. Une bonne affaire pour cette machine capable de faire tourner les jeux gourmands dans de bonnes conditions.

Les atouts de l’Asus Tuf Dash F15

Un écran Full HD de 15 pouces ultra-fluide

Le combo Nvidia GeForce RTX 3050 + i5-11300H

Accompagné de 8 Go de RAM et d’un SSD NVMe de 512 Go

D’abord à 1 199 euros, puis remisé à 919 euros, le PC portable Asus TUF Dash F15 se négocie aujourd’hui à 699 euros sur Amazon.

Une bonne configuration pour jouer

L’Asus TUF Dash F15 affiche un rapport qualité-prix très correct, mais il pourrait ne pas répondre aux attentes des gamers les plus exigeants. Il utilise une carte graphique RTX 3050 capable de faire tourner les derniers jeux AAA en 1080p. Durant notre test, la RTX 3050 a pu faire tourner Resident Evil Village avec les paramètres graphiques au maximum, en Full HD et avec le Ray-tracing à 56 fps. Elle a beau être dans le bas du panier, cette carte graphique semble le parfait compromis pour les petits budgets.

Du côté de l’animation, il s’appuie sur un processeur Intel Core i5-11300H cadencé jusqu’à 4,4 GHz en mode boost avec 8 Go de mémoire vive. Avec cette configuration, vous pourrez vous adonner vos activités sans trop de ralentissement, et ce, même dans le cadre d’une utilisation multitâche ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.). Quant au stockage, il est assuré part à un SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go qui va apporter une dose de réactivité bienvenue à l’ensemble du système.

Un aspect robuste et un écran fluide

La gamme TUF privilégie la solidité pour tenir dans la durée. On a le droit à un boîtier robuste en noir mat avec un clavier rétro éclairé. Pour sa dalle FHD de 15,6 pouces, Asus propose un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz pour une excellente fluidité. De quoi obtenir des images nettes et sans latences dans les jeux compétitifs.

Pour tenir la cadence, vous allez pouvoir compter sur une bonne autonomie. La marque fait de beaux efforts en matière d’endurance, car ne l’oublions pas, les cartes graphiques ont tendance à faire chuter rapidement la batterie. Il pourra tenir une journée de travail, même plus encore selon les usages et surtout, il pourra se récupérer la moitié de sa batterie en 30 minutes. Quant à la connectique, on a droit à trois ports USB, un port Thunderbolt 4, un port LAN, une entrée HDMI et une prise casque audio. Notez qu’il est compatible Wifi 6 et Bluetooth 5.2.

Pour découvrir d’autres références dans le domaine, nous vous invitons enfin à consulter notre guide d’achat sur les meilleurs PC portables gamer en 2023.

