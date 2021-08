Mi TV Q1 75 : le très grand téléviseur premium de Xiaomi est 500 € moins cher

La Xiaomi Mi TV Q1 75 est en ce moment l'un des téléviseurs 4K les plus ambitieux de la marque chinoise. Aujourd'hui, elle propose même un bon rapport qualité-prix pour cette taille d'écran face à la concurrence en étant proposée à 1 299 euros au lieu de 1 799 euros habituellement.

Si vous voulez une grande dalle QLED de 75 pouces au meilleur prix possible, le Xiaomi Mi TV Q1 est actuellement l’un des mois chers du marché grâce à cette importante réduction de 500 euros. Cependant, il faudra faire quelques concessions, comme l’absence de compatibilité 4K à 120 Hz malgré la présence d’un port HDMI 2.1.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi Mi TV Q1 75

Une grande dalle QLED de 75 pouces

La compatibilité HDR10 et Dolby Vision

L’interface d’Android TV dans sa dernière version

Au lieu de 1 799 euros à son lancement, la Xiaomi Mi TV Q1 75 est aujourd’hui disponible en promotion à 1 299 euros sur le Mi Store.

Est-ce compatible avec ma PS5 ou Xbox Series X ?

La Xiaomi Mi TV Q1 75 possède des ports HDMI 2.1 autorisant l’Ultra Haute Définition et le taux de rafraichissement 120 Hz, mais le téléviseur ne peut tout simplement pas faire les deux en même temps. Un petit twist que l’on doit de vous notifier d’entrée de jeu si vous pensiez acheter ce téléviseur pour accompagner votre console nouvelle génération. Même le VRR n’est pas pris en charge. Après, dire que la TV premium de Xiaomi n’est pas compatible serait mentir, vous ne profiterez juste pas d’une expérience optimale.

Une grande dalle QLED de qualité

On peut effectivement reprocher certaines choses au Mi TV Q1 75, mais on ne peut pas trop critiquer la qualité d’images. Compte tenu du prix actuel, la dalle QLED de Xiaomi est quasi au même niveau de ce que peut proposer Samsung sur ces références haut de gamme. La luminosité est forte, les couleurs sont contrastées et on appréciera évidemment l’ajout de nombreuses normes vidéo pour personnaliser l’expérience en fonction des contenus, avec du HDR10+ et du Dolby Vision par exemple. Ceci étant dit, cet écran en impose surtout avec sa diagonale de 190 centimètres, pour un effet massif très appréciable si vous êtes un amateur de cinéma.

Android TV : quand c’est fluide, c’est encore mieux

Une bonne expérience TV nécessite une bonne interface utilisateur. Pour cela, Xiaomi a fait le choix d’intégrer l’excellent OS Android TV dans sa dernière version, qui a fait peau neuve pour se rapprocher de ce que propose le nouveau Chromecast avec Google TV. Cette mise à jour apporte vraiment une expérience encore plus personnalisée qu’avant, notamment avec des suggestions pertinentes en fonction de vos goûts et les services de streaming auxquels vous êtes abonnés. Vous aurez évidemment accès à des milliers d’applications via le Play Store, avec toutes les fonctionnalités de Google qui vont avec, comme l’assistant vocal et le Chromecast.

Cependant, l’expérience peut vite être gâchée par des ralentissements et bugs, mais Xiaomi a assuré le coup avec un puissant processeur Mediatek Quad A55 (quadricœur à 1,5 GHz) couplé à une puce Mali G52 MP2 pour la partie graphique, qui se charge également d’upscaller vos contenus, pour une fluidité exemplaire au quotidien. Vous pourrez même lancer quelques jeux 3D.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xiaomi Mi TV Q1 75.

