Pour le Black Friday, la Xiaomi Mi TV Q1 75″ passe de 1 799 € à 999 €

Vous recherchez à troquer votre petit téléviseur contre un modèle énorme, sans pour autant exploser votre budget ? Alors il faudra vous tourner vers Xiaomi et sa Mi TV Q1 de 75 pouces, qui, grâce à une réduction et à une ODR, passe de 1 799 € à 999 € à la Fnac et chez Darty.

Jamais le dernier à proposer des rapports qualité-prix défiant toute concurrence, Xiaomi a réitéré avec sa Mi TV Q1 de 75 pouces. QLED, compatible Dolby Vision et HDR10+, Android TV… Ses avantages ne manquent pas. En revanche, il faut savoir que si ce modèle possède des ports HDMI 2.1 et prend en charge la définition 4K ainsi qu’un taux de rafraichissement à 120 Hz, il ne sera pas capable de faire les deux en même temps, ce qui la rendra pas vraiment adéquate aux consoles next-gen. On se consolera donc avec le reste de sa fiche technique, et avec son prix, qui bénéficie d’une promotion doublée d’une ODR.

Ce qu’il faut retenir de la Xiaomi Mi TV Q1 75

Une diagonale de 190 centimètres

Compatible Dolby Vision + HDR10+

Android TV

Habituellement affichée à 1 799 euros, puis réduite à 1 199 euros, la Xiaomi Mi TV Q1 75 revient à 999 euros à la Fnac et chez Darty grâce à une ODR de 200 euros, valable pour tout achat avant le 29 novembre.

Une dalle QLED d’une taille considérable

Comme précisé précédemment, la dalle QLED de la Xiaomi Mi TV Q1 75 propose une diagonale de 75 pouces, soit 190 centimètres. Une taille massive qui fera impression dans un intérieur, tant elle offre une expérience confortable. L’absence de bordures ne fera que renforcer cette sensation d’immersion complète dans les contenus visionnés. Les amateurs de films et séries pourront ainsi se concocter des sessions presque comme au cinéma. D’autant plus que ce téléviseur, qui offre aussi une définition 4K, est compatible avec les meilleures normes vidéo, comme le Dolby Vision et le HDR10+. Grâce au QLED, les images seront lumineuses, les couleurs riches et les contrastes bien détaillés.

Une Android TV et une expérience bien fluide

Pour sa Mi TV Q1, Xiaomi a misé sur l’excellent OS Android TV, dans sa dernière version, qui a fait peau neuve pour se rapprocher de ce que propose le nouveau Chromecast avec Google TV. L’expérience utilisateur s’en trouvera bien plus personnalisée, avec des suggestions de contenus pertinentes en fonction de votre profil. Naturellement vous aurez également accès à des milliers d’applications via le Play Store, avec toutes les fonctionnalités de Google qui vont avec, comme Google Assistant pour vos requêtes vocales et le Chromecast pour diffuser des contenus depuis un smartphone ou une tablette.

Mais pas de 4K@120fps…

Petit point noir dans sa fiche technique : quelques bugs et ralentissement, mais le constructeur a tout de même pensé à intégrer un puissant processeur Mediatek Quad A55 (quadricœur à 1,5 GHz) couplé à une puce Mali G52 MP2 pour la partie graphique, qui se chargera également d’upscaller vos contenus, pour une fluidité tout à fait satisfaisante au quotidien. En outre, malgré sa dalle 4K capable de grimper jusqu’à 120 Hz, la TV ne pourra pas faire les deux en même temps, sa dalle étant limitée à la 4K@60 images par seconde, ce qui la rend inapte à proposer une expérience optimale avec la PlayStation 5 ou la Xbox Series X. Alors que la TV est bel et bien équipée de la norme HDMI 2.1, mais elle ne supportera donc ni la 4K@120fps, ni le VRR. Malgré ce couac, la TV sera tout de même tout à fait adaptée à un usage plus traditionnel, avec des films et des séries à regarder dans les meilleures conditions.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xiaomi Mi TV Q1 75.

