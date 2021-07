En solde, le Xiaomi Mi TV Q1 de 75 pouces perd 500 euros de son prix

Si vous cherchez un nouveau téléviseur, le QLED peut être une bonne alternative afin de profiter d'une meilleure qualité d'affichage que le LCD et pour moins cher que de l'OLED. Pendant les soldes, les offres TV se multiplient et le récent Xiaomi Mi TV Q1 75" est actuellement en promotion au prix de 1 299 euros au lieu de 1 799 euros chez Darty.

Xiaomi est surtout réputé pour ses smartphones vendus à un excellent rapport qualité-prix, mais la marque chinoise est toujours là où l’on ne l’attend pas. Non seulement elle vend d’autres types de produits comme des ampoules connectées, des trottinettes électriques ou des écrans de PC, mais elle propose également des téléviseurs. Ce TV vaut le détour, surtout qu’il est proposé dans une diagonale de 75 pouces en définition 4K. Il devient encore plus intéressant pendant les soldes avec une réduction de 28 %.

Le Xiaomi Mi TV Q1 75″ c’est …

Une dalle QLED de qualité

La compatibilité HDR10 et Dolby Vision

L’interface d’Android TV dans sa dernière version

Affiché au prix de 1 799 euros, le Xiaomi Mi TV Q1 de 75 pouces est aujourd’hui disponible en promotion à 1 299 euros chez Darty.

Un TV au design minimaliste

Le modèle Q1 de Xiaomi, propose une diagonale de 75 pouces, soit 190 centimètres. Un écran spectaculaire de par sa taille, dépourvu de bords sur trois de ses côtés, afin de profiter d’une expérience visuelle immersive absolue. Ce modèle offre une dalle QLED qui affichera des couleurs plus vives et une luminosité bien plus élevée qu’un écran LED classique. La qualité d’image ne sera pas au même niveau qu’une dalle OLED, mais sera tout de même avec des contrastes de qualité.

Une expérience comme au cinéma

La qualité d’affichage est renforcée par la définition 4K qui permettra d’obtenir des détails plus précis et des images plus réalistes. De plus, on pourra profiter sur ce modèle, des compatibilités avec les normes vidéo HDR10+ et Dolby Vision. Le TV pourra donc traiter et optimiser la qualité de l’affichage image par image, pour un rendu plus vrai que nature.

Côté audio, il intègre un système stéréo de 30 W avec deux haut-parleurs qui sont équipés de quatre woofers et deux tweeters, pour des aigus cristallins et des basses profondes. Vous apprécierez le son immersif délivré par le système du téléviseur.

Un support partiel de la norme HDMI 2.1

Ce TV est certes doté d’une dalle 4K capable de monter à 120 Hz, mais pas les deux en même temps. Et oui, malheureusement la dalle est limitée en 4K@60 images par seconde – pas idéale pour les consoles next-gen donc. Bien dommage, car ce modèle est équipé d’un port HDMI 2.1 qui ne supportera pas la 4K@120 Hz et le VRR.

Android TV : un OS d’une grande fluidité

Le TV de Xiaomi tourne sous Android TV 10. Il offre un accès à plus de 5 000 applications de Google Play Store. Les applications telles que Netflix, Amazon Prime Video et YouTube sont mêmes préinstallées. Vous pourrez d’ailleurs retrouver des touches dédiées à Netflix et Amazon Prime Video disponibles sur la télécommande. De plus, vous n’avez qu’un mot à dire pour choisir le programme grâce à sa compatibilité avec l’assistant vocal de Google. Le Mi TV dispose également d’un bouton en bas de l’écran permettant de couper le microphone, sans oublier l’intégration de Chromecast pour diffuser du contenu de votre appareil mobile vers votre télévision.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Mi TV Q1.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Mi TV Q1 75″.

