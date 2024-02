De 1 799 € à 999 €, c’est la chute libre pour le prix du TV QLED 75 pouces de Xiaomi

Avec une diagonale géante de 75 pouces, sa qualité d’image, et la fluidité d’Android TV, le téléviseur Mi TV Q1 de Xiaomi est une bonne affaire, surtout maintenant qu’il chute à 999 euros, contre 1 799 euros au départ.

Xiaomi offre un bon nombre de produits dans son catalogue, y compris des téléviseurs. Loin d’être une référence dans ce domaine, le constructeur a pourtant conçu son modèle Q1 sur la base d’une dalle Qled fourni par TCL. Il a de bons arguments pour plaire, et s’affiche même à un prix plus intéressant qu’à sa sortie : la version 75 pouces coûte 800 euros de moins.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi Mi TV Q1 75

La qualité d’image sur une diagonale de 75 pouces

Du Qled, la fidélité des couleurs en mode HDR

L’interface d’Android TV et sa fluidité

Commercialisé au tarif de 1799 euros, le téléviseur Xiaomi Mi TV Q1 75 se négocie actuellement en promotion à 999 euros sur le site du constructeur.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi Mi TV Q1 75. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Xiaomi Mi TV Q1 75 au meilleur prix ?

Un TV de très grande taille

Le modèle Q1 de Xiaomi est plutôt impressionnant en version 75 pouces. Ce téléviseur affiche des bordures fines tout autour de l’écran pour laisser pleinement s’exprimer cette très grande diagonale de 75 pouces — soit 190.5 centimètres. L’immersion est totale avec une telle taille d’écran, et la qualité est aussi au rendez-vous grâce à la technologie Qled qui permet d’afficher des couleurs plus vives et une luminosité bien plus élevée qu’un écran LED classique.

Cette qualité d’affichage est renforcée par la définition 4K qui permettra d’obtenir des détails plus précis et des images plus réalistes. Il a d’autres atouts, comme sa compatibilité HDR10 et Dolby Vision ou encore un système audio de 30 watts. Le TV pourra donc traiter et optimiser la qualité de l’affichage image par image, pour un rendu plus vrai que nature.

Un OS qui a fait ses preuves

Le Xiaomi MI TV Q1 propose l’excellent OS Android TV (10). Il ne s’agit pas de la dernière version, mais elle plaît sa simplicité et sa réactivité. Il offre un accès au catalogue du Play Store. Les applications telles que Netflix, Amazon Prime Video et YouTube sont même préinstallées. Vous pourrez d’ailleurs retrouver des touches dédiées à Netflix et Amazon Prime Video disponibles sur la télécommande. De plus, vous n’avez qu’un mot à dire pour choisir le programme grâce à sa compatibilité avec l’assistant vocal de Google. Il dispose également d’un bouton en bas de l’écran permettant de couper le microphone, sans oublier l’intégration de Chromecast pour diffuser du contenu de votre appareil mobile vers votre télévision.

Enfin, côté gaming, ce TV est certes doté d’une dalle 4K capable de monter à 120 Hz, il n’est pas capable de faire les deux en même temps. Et oui, malheureusement la dalle est limitée en 4K@60 images par seconde. Ce n’est donc pas idéal pour les consoles next-gen. Bien dommage, car ce modèle est équipé d’un port HDMI 2.1 qui ne supportera pas la 4K@120 Hz et le VRR.

Pour en découvrir davantage, n’hésitez pas à lire notre test sur le Xiaomi Mi TV Q1 75.

La technologie Qled offre une bonne qualité d’image, mais si vous souhaitez avoir le top du top, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures TV OLED en 2024.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.