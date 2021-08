G502 Hero & 402 Hyperion Fury : ces souris gaming sont en promo sur Amazon

Avis aux gamers, Amazon brade le prix de deux références dans le monde du gaming : la souris G402 Hyperion Fury ainsi que la souris G502 HERO de Logitech. Deux souris qui ont su démontrer leur précision et leur efficacité au fil des années et qui profitent en ce moment, d'une remise immédiate jusqu'à 66 %.

Tout gameur qui se respecte doit s’équiper d’une bonne souris et quoi de mieux que de faire appel à l’expertise de Logitech pour cela. Tout deux, des best-seller et assez excessifs, la Logitech G502 HERO et la Logitech G402 Hyperion Fury sont à un meilleur rapport qualité-prix sur Amazon.

Les points clés de la Logitech G402 Hyperion Fury

Une bonne prise en main

Un capteur optique jusqu’à 4000 DPI

8 boutons programmables

Affiché au prix de 69,99 euros, la souris gaming Logitech G402 Hyperion Fury est à seulement 23,99 euros sur Amazon, soit 66 % de réduction.

G402 Hyperion Fury : toujours une bonne référence

Malgré des années d’existence, cette souris reste bien appréciée et convient encore à de nombreux joueurs et joueuses. La G402 dispose d’un design classique et efficace avec un revêtement en caoutchouc appréciable, car antidérapant. Pour apporter une petite touche de couleur, on retrouve un rétroéclairage assez discret avec le logo qui s’allume sur le repose-paume, ainsi que 3 LED pour signaler quel profil DPI est actif.

Pensée pour être légère (144 grammes) avec des dimensions confortables (136 x 72 x 41 mm), la souris tient bien en main et offre une bonne ergonomie. Attention toutefois, ce modèle ne s’adresse pas à tout le monde, puisqu’elle a été conçue pour les droitiers uniquement.

Réactive et personnalisable

Pour être efficace dans les jeux vidéo les plus exigeants, la souris embarque un capteur optique qui supporte une sensibilité allant jusqu’à 4 000 DPI. Cette sensibilité est réglable, pour mieux répondre à toutes les situations et conviendra à tout type de joueurs ou de joueuses. Conçu pour les FPS type Call of Duty ou Counter Strike, vous apprécierez son temps de réponse de 1 ms garantissant une excellente réactivité en jeu – vous pourrez réagir plus vite pour contrer vos ennemis.

Elle est aussi polyvalente, grâce aux 8 boutons programmables via le logiciel dédié de Logitech. Vous pourrez associer les commandes que vous souhaitez, pour assurer lors de vos sessions de jeux. D’ailleurs, les boutons sont suffisamment espacés pour bien les distinguer et éviter toute erreur de manipulation. La souris est compatible PC et Mac. Quant au câble USB livré avec, il mesure 2 mètres de longueur, laissant une bonne marge de manœuvre pour vos parties.

Les points clés de la Logitech G502 Hero

Son poids adaptable

Son capteur Hero 25K

Ses 11 boutons programmables

Avec un prix barré de 89,99 euros, la souris gaming Logitech G502 Hero est plus abordable grâce à une remise de 56 % et passe au prix de 39,99 euros sur Amazon.

G502 HERO : une mise à jour réussie

Bien connue dans l’univers du gaming, le modèle G502 a su faire ses preuves. Le modèle HERO est la dernière itération de la famille et sans surprise, le design n’a pas beaucoup changé. On retrouve un look alliant lignes fluides et plus tranchées avec un subtil rétroéclairage RGB en prime sur le logo.

La souris offre un format généreux avec des dimensions (132 x 75 x 40 mm) qui restent confortables, ainsi qu’un poids léger de 122 grammes. D’ailleurs, si vous désirez mieux la sentir en main, Logitech fournit un jeu de 5 poids de 3,6 g à installer, si besoin, dans la souris afin de trouver l’équilibre idéal pour vos sessions de jeux.

Pour être le ou la meilleur.e

Une fois en jeu, la réactivité de la souris Logitech, est assurée par le capteur optique HERO 25K. Il s’agit du capteur nouvelle génération, capable d’atteindre une sensibilité jusqu’à 200 – 25 600 DPI pour un suivi précis avec zéro lissage, filtrage ou accélération. Il promet un suivi des mouvements net et précis.

Pour finir, la G502 HERO intègre 11 boutons programmables, cependant certains ne sont pas facilement accessibles. C’est pourquoi il vous faut personnaliser les boutons pour éviter toute erreur de manipulation. Cela se fait comme toujours, via le logiciel G Hub de la marque. Notez que le câble USB livré avec fait 2 mètres de longueur, vous ne devriez pas vous sentir limité par le câble dans vos mouvements.

