SFR VS Sosh : quelle est la meilleure offre fibre du moment ?

La rentrée c'est aussi l'occasion de faire le point sur les offres en cours chez les différents opérateurs. Cette fois-ci il est question de connexion fibre à domicile avec deux offres bien distinctes: l'une chez SFR et l'autre chez Sosh. Les prix varient, mais est-ce aussi le cas des prestations et de la qualité ? Réponse dans ce versus !

Cette semaine, nous avons vu deux des grands opérateurs fibre en France proposer des offres assez alléchantes sur leurs abonnements fibre. SFR fut le premier avec sa série limitée à 10 euros/ mois pendant un an et avec engagement (avant de repasser à 38 euros/ mois). Sosh a lui aussi relancé son offre « La boite Sosh » avec un abonnement de 14,99 euros/mois pendant un an avant de repasser à 29,99 euros/mois, mais cette fois-ci sans engagement. On a tenté de savoir quelle offre était la meilleure, voici notre verdict.

Les caractéristiques des offres

L’offre SFR comprend la TV, un meilleur débit théorique, mais ne garantit pas la fibre FTTH.

L’offre Sosh garantie la Fibre FTTH est plus simple, mais avec débit maximum sensiblement plus bas avec la TV en option.

SFR vs Sosh: les débits

SFR atteste de son côté proposer une connexion fibrée pouvant aller jusqu’à 500 Mb/s en download et en upload. Cela donne théoriquement droit à une connexion pouvant monter jusqu’à 62,5 Mo/s en réception et en envoi. Ces débits sont largement suffisants pour vous faire profiter de n’importe quel contenu en streaming avec la meilleure qualité possible ou d’atteindre des vitesses de téléchargement très élevées.

Il s’agit là cependant d’une condition en fonction de votre installation à domicile et donc de votre éligibilité. Il arrive souvent que l’opérateur propose non pas une fibre FTTH pour Fiber to the Home – Aka la vraie fibre- mais plutôt avec un norme FTTB pour Fiber to the Building ou FTTLA pour Fiber to the Last Amplifier, que SFR appelle fibre THD pour « Très Haut Débit », vous suivez ? Dans ce cas-ci il faut donc distinguer la fibre proposée par SFR et celle de ses concurrents. Nous vous conseillons donc de réaliser un test d’éligibilité avant de prendre une décision.

De son côté Sosh propose un débit plus modeste, mais cette fois-ci avec une vraie connexion fibrée FTTH garantie par le réseau Orange, on a droit à 300 Mb/s en téléchargement et 300 Mb/s en envoi, soit une vitesse pouvant aller jusqu’à 37,5 Mo/s. On est donc en dessous de ce que propose SFR, mais dans les faits il n’y a pas tant de différences surtout pour des usages de base comme le streaming de vidéo.

La différence se fera donc à l’usage et même si SFR propose des débits théoriques plus élevées, l’opérateur ne garantit pas à tous ces clients de profiter d’une vraie fibre. Nous avons donc décidé de déclarer match nul sur ce point.

Vainqueur : match nul

SFR vs Sosh : la téléphonie

Dans les deux cas, les opérateurs incluent la téléphonie dans leurs offres fibre.

Via l’attribution d’un nouveau numéro ou la possibilité de conserver son numéro fixe actuel via la portabilité gratuite, les appels sont illimités vers les fixes et France et vers plus de 100 destinations en Europe, Dom et dans le reste du monde. Si cette partie vous intéresse, n’hésitez pas à vérifier la liste des destinations possibles en fonction de l’opérateur.

Vainqueur : match nul

SFR vs Sosh : la télévision

C’est sûrement dans cette catégorie de SFR prend une avance significative sur son concurrent. Pour seulement 10€/mois -via l’offre en cours- vous disposez d’une connexion internet, d’une ligne téléphonique, mais surtout d’un bouquet de 160 chaînes et service TV. Cela comprend les chaînes de la TNT, une majorité de chaînes thématiques tierces et les chaînes spécifiques cinéma et sport de l’opérateur. Le tout est visionnable depuis le décodeur fourni avec la SFR Box 7, on en reparle d’ailleurs dans le prochain round.

La boîte Sosh ne propose pas la télévision dans son offre, mais il est possible d’avoir accès à un bouquet TV en options. Il y a deux possibilités : une gratuite qui permet d’obtenir sur demande un accès à l’appli TV d’Orange et à ses 72 chaînes sur mobile, tablette, PC et Mac. L’autre option est payante et permet d’obtenir un décodeur TV 4 pour 5 euros par mois supplémentaire. Ce dernier donne accès à 140 chaînes dont la moitié en HD. Évidemment, vous avez dans ce cas toujours accès au premier bouquet gratuitement.

Dans ce round, difficile de ne pas donner le point à SFR tant les prestations TV proposée pour sont largement au-dessus de Sosh tout en étant moins cher.

Vainqueur : SFR

SFR vs Sosh : les box

Dans le cas de SFR, l’offre étant associée à un bouquet TV, l’opérateur fournit en location un routeur ainsi qu’une box – appelée Décodeur Plus – servant de boîtier TV. Côté caractéristiques, le routeur est pourvu de 4 ports Ethernet en Gigabit et d’une connexion sans fil limité au wifi 5, le Wifi 6 étant réservé aux offres plus avancées. Le décodeur est compatible 4K HDR avec une interface maison permettant d’avoir accès aux bouquets TV et aux applications de VOD compatibles. Il ne faut en revanche pas compter sur lui pour faire office de boîtier multimédia comme peut le faire une Xiaomi Mi Box S ou une Nvidia Shield, par exemple. Il ne faut pas compter non plus sur le support du Dolby Vison ni du Dolby Atmos.

Sosh ne fournit qu’une simple Livebox 4 dans l’offre de base. Il s’agit ni plus ni moins que du routeur Orange d’ancienne génération tandis que la 5e génération de Livebox est réservée aux offres de l’opérateur historique. On a donc droit à 4 ports Ethernet 1Gb/s et du Wifi 5, rien de plus. Que ce soit pour SFR ou SOSH, nous vous conseillons si possible tout de même l’achat un vrai routeur de marque tiers pour obtenir de meilleures performances, notamment en Wi-Fi. Le décodeur TV 4 pour Sosh étant fournis en option payante , nous avons préféré ne pas le prendre en compte dans ce round.

Vainqueur : SFR

Verdict

SFR avait déjà l’avantage du prix dans cette offre et force est de constater que même s’il n’écrase pas Sosh sur tous les points, notamment sur la qualité de sa Fibre, il est au-dessus d’un point de vue comptable dans ce versus. L’offre de SFR se distingue surtout sur l’apport de la TV ainsi qu’un prix plus intéressant, en tout cas pour la première année.

Cependant, si vous n’avez pas besoin de l’option TV en supplément, l’offre de Sosh peut également être intéressante, car moins chère que SFR après la première année d’abonnement et surtout sans engagement.

Et la couverture fibre ?

Les deux opérateurs proposent de la vraie Fibre, c’est-à-dire la fibre de protocole FTTH, mais dans le cas de SFR, il peut aussi s’agir d’une fibre nommée « THD » pour « Très Haut Débit » délivrée par l’ancien réseau câblé de feu Numericable. Cette fibre comporte les normes FTTb ou FTTLa pour « fibre jusqu’au dernier

amplificateur ». Il peut donc y avoir des disparités et une gestion différente du débit en fonction de la disponibilité ou non de la fibre chez vous. Si vous choisissez SFR, pensez donc bien à vérifier votre éligibilité. Vous pouvez aussi opter pour la carte interactive de SFR afin de voir si votre domicile est raccordé. Cette carte est aussi disponible chez Sosh via le réseau Orange.

Si vous hésitez encore avec ses offres, nous vous conseillons l’utilisation de notre comparateur pour jeter un œil aux meilleures offres du moment.