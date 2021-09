French Days : comment bien se préparer en vue des offres de la semaine prochaine ?

Les French Days vont bientôt faire leur retour pour la deuxième fois consécutive en cette année 2021. Cela permettra aux e-commerçants de brader encore plus les stocks invendus et pour vous de faire des économies. Mais, comment bien se préparer pour ne rater aucune offre ? On vous dit tout dans cet article !

Les French Days interviennent une nouvelle fois cette année, pour se positionner entre les bonnes affaires de la rentrée scolaire et les offres de fin d’année du Black Friday. La majorité des e-commerçants français participeront évidemment à l’événement et joueront alors le jeu des promotions pendant plusieurs jours.

Les French Days, c’est quand ?

Après l’épisode de fin mai début juin, cette deuxième édition des French Days 2021 se déroulera du vendredi 24 septembre dès 7h du matin jusqu’au lundi 27 septembre à minuit.

Quels sont les participants ?

Les French Days ont pris de l’ampleur dans l’Hexagone ces dernières années. Si Boulanger, Cdiscount, Fnac/Darty et Rue du Commerce en sont les investigateurs, de nombreux autres e-commerçants ont rejoint le mouvement pour vous faire bénéficier des meilleurs prix possible pendant l’événement.

Comment suivre les offres des French Days ?

Chez Frandroid, nos rédacteurs/rédactrices sont des expert(e)s du monde de la Tech, dans le but de toujours vous proposer les bons produits aux meilleurs prix. Donc si vous voulez trouver LA bonne affaire des French Days pour vous équiper d’un nouveau smartphone, tablette, casque sans fil, TV, PC portable ou objets connectés, sachez que l’équipe Bons Plans sera mobilisée pour vous sélectionner et vous partager les meilleures offres de l’événement.

Pour ne rater aucune offre :

Les French Days avant l’heure

Certains e-commerçants préparent déjà le terrain avec la possibilité d’acheter des e-cartes cadeaux, dans le but de réaliser des économies encore plus importantes que les promotions prévues lors des French Days 2021. C’est le cas de Cdiscount qui propose en ce moment une e-carte de 150 euros à seulement 130 euros avec le code promo CKDO20. Celle d’une valeur de 250 euros revient à 220 euros avec le code promo CKDO30.

L’offre est valable dans des stocks limités, à savoir 2 500 e-cartes de 150 euros et 1 500 e-cartes de 250 euros.