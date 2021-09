Vous n’avez que quelques jours pour profiter de la fibre Orange à prix réduit

Si vous souhaitez passer enfin à la fibre, Orange reste la valeur sûre. Ses offres Livebox et Livebox Up sont encore en promotion pendant quelques jours, avec respectivement 24,99 euros par mois et 29,99 euros par mois la première année.

Toujours considérée comme la meilleure fibre du marché, Orange cultive cette avance en proposant traditionnellement des prix plus élevés que la moyenne du marché. Cependant, ses offres box Livebox Fibre sont encore en promotion pour quelques jours avec moins de 25 euros la première année.

Que proposent les offres LiveBox et LiveBox Up ?

La fibre de 400 Mb/s jusqu’à 1Gb/s

La TV d’Orange avec décodeur 4K Ultra HD

Prix bas pendant un an avec engagement

Jusqu’au 23 septembre 2021, l’offre Livebox Fibre (400 Mb/s en envoi et en réception) est à 24,99 euros par mois pendant un an et passe ensuite à 41,99 euros par mois. L’offre Livebox Up Fibre (1Gb/s en envoi par équipement et 600 Mb/s en réception) est à 29,99 euros par mois pendant un an et passe ensuite à 49,99 euros par mois. Notez que ces offres sont soumises à un engagement de 12 mois.

Les performances de la meilleure fibre en France

La fibre Orange a une excellente réputation et propose sans doute la meilleure fibre du marché sur l’ensemble du territoire d’après le denier baromètre Nperf. Avec un prix pour le moins compétitif, l’offre Livebox Fibre propose un débit max de 400 Mb/s en téléchargement et en envoi tandis que l’offre Livebox Up Fibre montre jusqu’à 2Gbit/s partagés en téléchargement (1Gbit/s par équipement) et jusqu’à 600Mb/s en envoi.

En fonction de votre utilisation, vous avez donc le choix de l’offre. La première est parfaite si vous souhaitez simplement regarder des séries sur les services de VOD (Netflix, Prime Video, Disney+, etc.). La seconde est faite pour obtenir la meilleure expérience de téléchargement ainsi que jouer en streaming dans la meilleure qualité possible grâce à ses services comme Stadia, Geforce Now ou le Xbox Game Pass. Le tout est fourni par l’intermédiaire d’une Livebox 5 fournissant 4 ports Ethernet en Gigabit ainsi que le Wifi 5, même si l’on vous recommandera toujours l’achat d’un routeur plus performant surtout pour les connexions sans fils.

Une offre complète regroupant TV et téléphone

En plus d’une connexion fibre, ces offres comprennent la fourniture d’une ligne téléphonique fixe. Celle-ci diffère en fonction de l’offre. La première (Livebox Fibre) donne droit aux appels illimités vers les fixes en France et DOM, en Europe et vers plis de 110 pays tandis que la seconde ajoute les appels illimités vers les mobiles pour les mêmes destinations en plus des USA et du Canada.

La partie TV est quant à elle en option gratuite sur demande en ce qui concerne la première offre et proposée directement sur la seconde offre. Orange fournit un décodeur TV dédié avec un bouquet de 140 chaînes, dont certaines compatibles 4K UHD.

Comment changer son opérateur par Orange ?

Si vous souhaitez passer à la fibre Orange, sachez que l’opérateur se chargera de payer les frais de résiliation de votre ancienne ligne à hauteur de 150 euros. La résiliation de votre ancienne ligne est également prise intégralement en charge tout en conservant votre numéro de fixe. Il suffit de fournir son code RIO sans autre intervention de votre part. Sachez également que la mise en place de la Fibre à votre domicile est intégralement réalisée par l’opérateur.

Notez que des frais d’activations sont pratiqués par Orange: 40 euros pour un décodeur TV Ultra HD 4K, 10 euros pour un second et 10 euros pour un répéteur Wifi 6.

Comparateur Fibre/ADSL

Si vous souhaitez découvrir d’autres offres Fibre, ou avec de l’ADSL, vous pouvez consulter notre comparateur des meilleures offres du moment.