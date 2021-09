Le prix du nouveau Samsung Galaxy A52s 5G est déjà en chute libre

Le tout nouveau Samsung Galaxy A52s vient enrichir la gamme A avec un sérieux atout sous le capot. Disponible en vente depuis quelques semaines, la version 128 Go du A52s passe déjà de 459 euros à seulement 399 euros, avec une enceinte connectée en cadeau.

Après le succès du A51, le smartphone le plus vendu par la marque sud-coréenne en 2020, Samsung a bien sûr renouvelé sa gamme en 2021 et a même sorti récemment la version S du A52, un modèle plus performant grâce à une belle mise à jour de la fiche technique. Ce dernier est déjà en promotion avec une remise immédiate de 60 euros sur son prix initial et un cadeau offert.

Les points forts du Samsung Galaxy A52s

Son module photo complet

Son écran Super AMOLED à 120 Hz

Son Snapdragon 778G (compatible 5G)

Sa bonne autonomie couplée à la charge rapide (25 W)

Lancé au prix de 459 euros dans sa version 128 Go, le Samsung Galaxy A52s est aujourd’hui disponible à 399 euros sur la boutique RED by SFR. Et jusqu’au 15 octobre 2021, vous pouvez obtenir une enceinte Google Nest audio (d’une valeur de 99 euros) grâce à l’offre de lancement proposée par Samsung.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Galaxy A52s 5G. Le tableau se met à jour automatiquement.

Même design et même écran que le A52 5G

Une version S du Galaxy A52 vient tout juste de sortir, et le voilà aussi élégant et réussi que ses aînés. On retrouve un design unibody coloré (vert, lavande, blanc ou noir), avec un dos mat en plastique et des contours métallisés assortis. L’écran occupe toute la face avant avec des bordures fines et se trouve percé au milieu pour y loger la caméra selfie. Comme toujours Samsung propose une dalle de qualité Super AMOLED, ici de 6,5 pouces profitant d’une définition Full HD+, avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz (ajustable) pour une navigation fluide au quotidien. Vos contenus seront accompagnés d’un son Dolby Atmos grâce à la présence de deux haut-parleurs stéréo.

Un gain de puissance au niveau du SoC

Là où la version S se différencie par rapport au A52 classique, c’est au niveau du processeur. On passe d’un Snapdragon 750G à un Snapdragon 778G couplé jusqu’à 8 Go de mémoire vive. D’après la marque, ce processeur est 40 % plus puissant que celui du A52 classique au niveau des performances et jusqu’à 83 % de plus sur la partie graphique. Ce changement est donc un véritable gain de puissance, qui va permettre d’assurer une expérience utilisateur fluide et sans ralentissement, que ce soit pour du multitâche, faire tourner des applications gourmandes ou des jeux 3D. Notez que ce smartphone est compatible 5G.

Un module photo complet et une autonomie qui tient la route

Côté photo, il intègre les mêmes capteurs à l’arrière que le A52, avec toutefois un nouveau capteur macro. Les photos prises sont assurées par un capteur principal de 64 mégapixels, proposant des images détaillées et cela, même la nuit tombée. À l’avant, on retrouve un capteur de 32 mégapixels pour faire vos plus beaux selfies. Enfin, côté vidéo, Samsung annonce la possibilité de filmer jusqu’en 4K à 30 images par seconde.

Quant à son autonomie, le A52s ne fait pas mieux que le modèle classique et dispose également d’une batterie 4 500 mAh. Vous pourrez ainsi tenir une journée loin d’une prise et une fois en rade de batterie, comptez sur la charge rapide jusqu’à 25 W. D’ailleurs le smartphone peut compter sur la technologie de la charge adaptative afin de réguler la chauffe lors du rechargement.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main du Samsung Galaxy A52s 5G.

Les meilleurs smartphones à moins de 500 euros

Afin de comparer le Samsung Galaxy A52s avec les meilleures références disponibles sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 500 euros en 2021.