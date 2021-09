Le nouveau Asus VivoBook 14 Pro avec écran OLED est déjà en promotion

Profiter d'un PC portable doté d'un écran OLED tout en ne dépensant pas plus de 1 000 euros, ce n'est pas impossible. La preuve avec l'un des nouveaux modèles d'Asus, le Vivobook 14 Pro, dont le prix passe de 999 euros à 899 euros sur Cdiscount.

Asus a récemment dévoilé deux nouvelles gammes de Vivobook Pro, les Pro 14 et 15 OLED, ainsi que les Pro 14X et 16X OLED, lesquels sont plus performantes, et donc, plus onéreuses aussi. Le Vivobook Pro 14, qui se destine comme les autres à un public professionnel comme son nom le laisse entendre, sera tout à fait adapté à ceux qui souhaitent une machine puissante, sans pour autant dépasser les 1 000 euros. En plus, son prix est encore plus bas actuellement grâce à une réduction de 100 euros.

Ce qu’il faut retenir de l’Asus Vivobook Pro 14 OLED

Un SSD de 512 Go

Un écran OLED de 14 pouces (définition Full HD)

i5 de 11e gen + Intel Iris Xe Graphics + 8 Go de RAM

Auparavant proposé à 999 euros, le PC portable Asus Vivobook Pro 14 OLED est actuellement affiché à 899 euros chez Cdiscount.

Un PC portable doté d’une excellente qualité d’affichage

Comme les autres Vivobook d’Asus, ce modèle Pro 14 affiche des lignes plutôt sobres et élégantes, avec un boîtier noir mat sans chichi qui respire la qualité. Il présente également un format compact et un poids contenu, avec seulement 1,4 kg sur la balance. Mais la pièce maîtresse de ce design est sans conteste son écran OLED de 14 pouces, au format 16:10 avec une définition pouvant grimper jusqu’à 2880 x 1800 pixels. C’est tout simplement l’assurance d’une excellente qualité d’affichage, avec des contrastes infinis et des noirs profonds. Que l’utilisation soit faite pour le travail ou pour regarder des séries, le confort visuel sera au rendez-vous.

Autre atout pour cet ultraportable : la présence du NumPad, qui contribue fortement à la praticité de la machine. Concrètement, c’est grâce à un réseau de LEDs que le pavé tactile se transforme en pavé numérique. Pratique pour saisir des données numériques en un clin d’œil.

Une machine performante pour un usage quotidien

Côté puissance, cet Asus Vivobook Pro 14 OLED embarque un processeur Intel Core i5-11300H quadcore cadencé à 3,1 GHz (boost jusqu’à 4,4 GHz), une puce graphique Intel Iris Xe Graphics, le tout épaulé par 8 Go de mémoire vive. Cette configuration suffira amplement à assurer des tâches de bureautique, ou encore de la navigation web, mais il faudra pas non plus espérer de grandes performances en jeu. Cet ultraportable s’adresse avant tout à un public professionnel qui voudrait acquérir une machine de travail compétente et pratique. Par ailleurs, on pourra également compter que la présence d’un SSD de 512 Go au format NVMe. De quoi réduire les temps de chargement et accélérer le lancement de l’ordinateur.

Enfin, ce Vivobook Pro 14 comprend une connectique plutôt complète, avec 2 ports USB Type A, un port USB 3.2 Gen 1 Type A, un port USB 3.2 Gen 1 Type C, un port HDMI, un port jack 3,5 mm ainsi qu’un lecteur de cartes microSD.

Pour comparer l’Asus Vivobook Pro 14 OLED

Si vous souhaitez découvrir la concurrence de l’Asus Vivobook Pro 14 OLED, tout en ne dépassant pas un certain budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 1 000 euros en 2021.