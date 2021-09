Ce PC portable gaming (i7 + RTX 3070) perd 560 € de son prix pendant les French Days

Grâce aux French Days, même les PC portables gaming les plus puissants peuvent bénéficier de très bonnes réductions. Le prix de l'Asus TUF Dash F15, avec son i7 de 11ème génération, passe par exemple de 1 999 euros à 1 439 euros à la Fnac.

Les PC portables utilisés pour le gaming peuvent être de vraies machines de compétition, malgré leur format plus réduit qu’un ensemble PC + tour standard. Et en la matière, Asus figure en haut du podium avec sa gamme TUF dédiée au gaming. L’un de ses derniers modèles en date, le TUF Dash F15, ne lésine pas sur les performances, avec un i7 de 11ème génération, une RTX 3070, ou encore 16 Go de mémoire vive. Pour autant, cela ne l’empêche pas d’afficher un prix moins onéreux que d’habitude grâce à une promotion appliquée à l’occasion des French Days.

Ce qu’il faut retenir du PC portable Asus TUF Dash F15

Un écran de 15,6 pouces et 144 Hz

Combo i7 11e gen + RTX 3070 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

D’abord proposé à 1 999 euros, l’Asus TUF Dash F15 (TUF516PR-HN033T) est aujourd’hui vendu à 1 439 euros à la Fnac.

Un modèle puissant pour les gamers exigeants

Contrairement à certaines machines destinées au gaming un peu trop tape-à-l’œil au niveau de leur design, la gamme TUF d’Asus reste fidèle à son identité visuelle : on retrouvera sur le Dash F15 des lignes sobres et un coloris sombre sans fioritures. Mais l’identité gaming se retrouve quand même au niveau du clavier rétroéclairé, avec les commandes de mouvements les plus utilisées par les joueurs mises en évidence. Autrement, l’écran de 15,6 pouces profitera d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui assurera une expérience de jeu fluide et bien réactive.

Côté puissance, Asus a misé sur de hautes performances avec un processeur Intel Core i7-11370H quadcore cadencé à 3,3 GHz (boost jusqu’à 4.8 GHz). Une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070 et 16 Go de mémoire vive complètent l’affiche, de même qu’un SSD de 512 Go qui se chargera de réduire les temps de chargement et d’accélérer le lancement de votre appareil. Bref, avec une telle configuration, vous n’aurez aucun souci pour faire tourner les jeux les plus gourmands, au maximum de leurs capacités graphiques.

Un PC portable nomade

Pour ce qui est de la connectique, vous aurez de quoi faire, avec un port HDMI, un port USB-C, 3 autres ports USB 2.0, un port Ethernet ou encore un lecteur de carte microSD. On pourra également compter sur le Wi-Fi 6 et le Bluetooth pour pouvoir jouer même en dehors de chez soi. En plus, son poids de seulement 2 kg ne fera que faciliter son transport.

