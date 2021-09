Echo Show 5 : Amazon renouvelle sa petite enceinte qui est déjà à -29 %

Amazon continue de renouveler ses appareils Echo avec écran et lance la nouvelle Echo Show 5 en 2021. Compact, cet appareil compatible Alexa embarque un écran tactile de 5,5 pouces, du son, une caméra HD (cache-caméra intégrée) pour seulement 59,99 euros au lieu de 84,99 euros habituellement.

Les enceintes connectées sont de plus en plus présentes dans nos foyers, mais le géant du e-commerce n’en est pas à son premier coup d’essai et lance la deuxième génération Echo Show 5. Il s’agit d’un petit écran connecté muni d’une enceinte qui apporte quelques améliorations bien pratiques par rapport à l’ancien modèle. Aujourd’hui la petite enceinte d’Amazon est proposée à un meilleur rapport qualité-prix grâce à cette offre.

Ce qu’il faut retenir de la 2nd génération de l’Echo Show 5

Un format compact avec un écran tactile de 5,5 pouces

Une caméra HD intégrée

Alexa toujours aussi pratique

En temps normal, l’Amazon Echo Show 5 (2e génération) est au prix de 84,99 euros, mais en ce moment elle est disponible en promotion à 59,99 euros sur le site d’Amazon, soit 25 euros de remise immédiate.

Toujours aussi compact avec Alexa à votre écoute

Il existe très peu de différence entre la nouvelle génération de l’Echo Show 5 et la précédente. D’un point de vue design, la deuxième version propose le même écran de 5,5 pouces. Sa diagonale lui confère un format très compact et l’enceinte sera particulièrement à l’aise sur une table de chevet. L’Echo Show 5 (2e gen) restera amplement suffisant pour afficher la météo, l’heure, votre agenda, une recette, de faire défiler des photos ou même de regarder vos films et séries préférées grâce aux applications disponibles, comme, évidemment, Prime Video, Netflix, YouTube, mais aussi d’écouter votre dernier podcast ou votre playlist du moment.

Bien évidemment, l’enceinte connectée s’accompagne de l’assistant vocal Alexa. Il a de nombreux avantages, à commencer par les fameux skills qui permettent de personnaliser l’expérience utilisateur via des applications tierces. Vous pourrez aussi piloter vos objets connectés dans votre maison, tels que les lumières, les thermostats, les serrures, les caméras et plus encore. Tout est contrôlable avec votre voix. Par exemple, vous pourrez commander un produit sur Amazon, réserver une course Uber, lancer vos musiques depuis votre plateforme streaming ou encore de définir des réveils ou des rappels.

Une enceinte connectée qui surveille votre domicile

Cette enceinte dispose aussi d’un système de visioconférence grâce à sa petite caméra intégrée. Désormais cette dernière, est de 2 mégapixels contre 1 sur la version précédente, une légère amélioration, mais qui ne vaut pas la qualité de la nouvelle Echo Show 8. La seconde version de l’Echo Show 5 propose tout de même une définition plus affinée qu’auparavant sur sa caméra, et va pouvoir faire office de caméra de surveillance quand vous ne serez pas chez vous, afin d’avoir toujours un oeil sur votre domicile et être rassuré à tout moment. Mais si vous ne souhaitez pas que la caméra soit active, il suffira d’activer le petit cache de la caméra situé sur le haut du produit.

N’hésitez pas à consulter la fiche produit de l’Echo Show 5 (2e génération) pour en savoir plus.

