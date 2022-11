Ce pack incluant 2 Amazon Echo Show 5 + 1 Smart Plug n’est qu’à 73 € (-57 %)

Amazon propose souvent des packs complets pour connecter son domicile à moindre coût. Aujourd'hui, le géant américain réduit le prix de son kit comprenant deux écrans connectés Echos Show 5 ainsi qu'une prise connectée : le tout passe de 170,97 euros à 73,98 euros.

Posséder des objets connectés chez soi facilite grandement le quotidien. Amazon propose plusieurs gammes de produits intelligents, comme les écrans connectés Echo Show, des assistants pratiques capables d’afficher toute une série d’informations, en plus d’obéir à des requêtes vocales grâce à Alexa. Actuellement, les clients d’Amazon peuvent même faire des économies sur ce type de produit puisque la plateforme américaine met en vente un pack à -57% comprenant deux Echo Show 5 ainsi qu’une prise connectée Meross Smart Plug.

Les points essentiels de ce pack Echo Show 5 + Meross Smart Plug

Un écran connecté de 5,5 pouces

Une prise intelligente pour économiser de l’énergie

Des appareils compatibles avec Alexa

Initialement affiché à 170,97 euros, le pack comprenant deux Echo Show 5 et une prise connectée Meross Smart Plug est désormais proposé à 73,98 euros sur Amazon.

Deux écrans connectés pour simplifier le quotidien

Renouvelé l’année dernière, l’Echo Show 5 est une enceinte connectée dotée d’un écran tactile de 5,5 pouces pour un format toujours aussi compact. Ce Smart Display aura par exemple toute sa place sur une table de chevet dans une chambre, sur le plan de travail de la cuisine ou bien sur un meuble du salon. L’Echo Show 5 sera capable d’afficher un grand nombre d’informations, comme l’heure (bien sûr), votre agenda, la météo, ou encore les étapes d’une recette. Vous pourrez aussi regarder vos films et séries grâce aux applications de streaming, même si la qualité de l’écran ne remplacera pas celle d’une tablette ou d’un téléviseur. L’assistant Alexa sera évidemment au rendez-vous pour piloter vos objets connectés présents chez vous et recueillir toutes vos requêtes vocales. Les fameux skills, qui permettent de personnaliser l’expérience via des applications tierces, seront aussi de la partie.

Le petit plus de l’Echo Show 5 par rapport à d’autres écrans connectés, c’est évidemment cette petite caméra de 2 mégapixels qu’il embarque. L’écran pourra ainsi faire office de caméra de surveillance pour vous permettre de garder un œil sur votre domicile en votre absence. Vous pourrez bien sûr, si besoin, activer un petit cache sur l’objectif pour ne pas que la caméra filme chez vous 24h/24.

Une prise connectée pour programmer des routines

Outre les deux Echo Show 5 que comporte ce pack, vous trouverez également une prise connectée Meross Smart Plug, grâce à laquelle vous aurez la possibilité de programmer les appareils connectés présents chez vous pour qu’ils s’allument et s’éteignent automatiquement. Des routines pourront aussi être définies. Cette prise intelligente vous permettra également d’économiser de l’énergie en éteignant les lumières ou tout autre appareil branché sur la prise à distance si ils ont été laissés allumés par accident ; un aspect plutôt intéressant dans un contexte de hausse des prix de l’énergie. La Meross Smart Plug est par ailleurs compatible avec Alexa, mais aussi avec Google Home et Apple HomeKit.

Et à part l’Echo Show 5 ?

Si vous souhaitez découvrir d’autres appareils pour les comparer avec l’Echo Show 5 d’Amazon, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans connectés en 2022.

