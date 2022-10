Ce pack caméra de sécurité à -61 % permet de garder un œil chez vous

Avec le pack sécurité Blink Outdoor + Echo Show 5, vous pourrez non seulement surveiller l'extérieur de votre domicile à tout moment, mais aussi profiter des services qu'offre un écran connecté en complément. Le tout est actuellement disponible à très bon prix, puisque ce kit coûte 70,99 euros au lieu de 184,99 euros chez Boulanger.

Afin de sécuriser l’extérieur de votre habitation, la solution des caméras connectées reste la meilleure. Et n’est pas toujours nécessaire de débourser des sommes astronomiques pour se sentir en sécurité. Par exemple, le pack comprenant une petite caméra Blink (une marque qui appartient aujourd’hui à Amazon) à installer facilement en extérieur ainsi qu’un écran connecté Echo Show 5, histoire de profiter d’un système complet, bénéficie actuellement d’une réduction de 61 %.

Les points forts de ce pack sécurité

Une caméra extérieure qui filme en 1080p

Avec détection de mouvement et vision nocturne HD infrarouge

Un Echo Show 5 pour consulter le flux vidéo à tout moment

Initialement proposé à 184,99 euros, le pack Blink Outdoor + Echo Show 5 est désormais affiché à 70,99 euros chez Boulanger.

Une caméra facile à installer à l’extérieur

Ce pack comporte donc tout d’abord une petite caméra Blink Outdoor, destinée, comme son nom l’indique, à être installée à l’extérieur de votre domicile – même si rien ne vous empêche de la mettre à l’intérieur, évidemment. Concernant son installation, celle-ci sera toute simple : vous devrez créer un compte sur l’application Blink Home Monitor, disponible sur iOS et Android, avant de brancher le Blink Sync Module à une prise électrique et le connecter au réseau Wi-Fi. Il faudra ensuite insérer les piles AA incluses, avant de déposer la caméra où vous le souhaitez grâce à son support pratique. Justement, grâce à son système d’alimentation par pile, la caméra pourra fonctionner, selon la marque, durant environ deux ans avant de tomber en rade.

Des images en 1080p et de nombreuses fonctionnalités pratiques

Une fois installée et prête à assurer sa tâche, la caméra Blink Outdoor sera capable de filmer des images en 1080p à 30 fps, ce que vous permettra de voir distinctement tout ce qui se passe en dehors de votre domicile. La vision nocturne infrarouge sera évidemment de la partie : vous pourrez alors visionner des images captées en 720p, ce qui est amplement suffisant la nuit tombée. Sachez aussi que vous pourrez sauvegarder les clips vidéos enregistrés dans le cloud via le Sync Module 2 de Blink. La Blink Outdoor offre également la possibilité d’entendre vos visiteurs et leur répondre, que vous soyez présent chez vous ou non, grâce à ses micros intégrés et au système audio bidirectionnel.

Et ce n’est pas tout : la Blink Outdoor propose d’autres fonctionnalités qui serviront à assurer une sécurité maximale. La détection de mouvements sera par exemple de la partie, de même que la possibilité de recevoir des notifications sur votre smartphone ou votre tablette dès que la caméra repèrera une présence humaine autour de chez vous. Il sera aussi facile de configurer des « zones de détection », afin de ne garder un œil seulement sur un espace bien défini, sans recevoir des alertes constamment dès que le facteur ou un livreur circule dans la rue.

Un système complet avec l’Echo Show 5

Blink ayant été rachetée par Amazon, la caméra Outdoor pourra tout à fait fonctionner en symbiose avec les appareils du géant américain, comme ses écrans connectés, les fameux Echo Show. Le modèle Echo Show 5, inclus dans ce pack, pourra ainsi diffuser en direct le flux vidéo capté par la Blink Outdoor. Son écran tactile de 5,5 pouces sera suffisamment grand pour vous permettre de voir en détail ce qui se passe autour de chez vous. Bien sûr, Alexa sera au rendez-vous pour recueillir toutes vos requêtes vocales, comme afficher le rendu vidéo de la Blink Outdoor, activer ou désactiver le système de surveillance, ou bien fournir des notifications de mouvement. Autrement, l’Echo Show 5 est aussi un écran connecté qui vous permettra de naviguer sur Internet, d’afficher une vidéo ou une recette, ou encore de faire défiler des photos. L’écran pourra également afficher le contenu d’applications comme Prime Video, Molotov, Spotify ou encore Marmiton.

Les meilleures références pour surveiller votre domicile

Si vous souhaitez découvrir d’autres références vous permettant de garder un œil chez vous, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance connectées en 2022.

