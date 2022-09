Super prix pour ce pack Amazon (avec Echo Show 5 + Smart Plug) à -47 %

Les French Days ont beau être terminés, Amazon continue de faire son show. On retrouve l'écran connecté Echo Show 5 (2e gen) dans un kit avec une prise connectée à seulement 39,99 euros contre 74,99 euros de base.

Les maisons intègrent de plus en plus d’objets connectés afin de faciliter votre quotidien. Parmi ces appareils intelligents, vous trouverez des smart display ou enceinte avec écran connecté. Amazon propose une gamme complète, dont l’Echo Show 5 (2e génération) qui sert non seulement d’assistant, mais peut aussi bien faire office de caméra connectée. Pour profiter de toutes les fonctionnalités que cet écran a à proposer, il faut le relier à une prise secteur et ça tombe bien puisque le géant américain propose un kit incluant les deux pour moins de 40 euros.

Ce qu’il faut retenir de ce pack Amazon

Un Smart Display avec un écran de 5 pouces

Une caméra intégrée

Une prise connectée avec Alexa

Au lieu d’un prix barré à 74,99 euros, le kit Echo Show 5 (2e gen) + Smart plug d’Amazon est disponible en promotion à 39,99 euros sur le site Amazon.

Un petit écran qui s’intègre facilement dans la maison

La deuxième version de l’Echo Show 5 s’équipe d’un petit écran de 5,5 pouces, comme la génération précédente, et sera particulièrement compacte pour se poser sur une table de chevet ou un meuble de votre salon. À travers cet écran connecté, vous allez pouvoir consulter la météo, l’heure, votre agenda, une recette, de faire défiler des photos ou même de regarder vos films et séries préférés grâce aux applications disponibles, comme, évidemment, Prime Video, Netflix, YouTube, mais aussi d’écouter votre dernier podcast ou votre playlist du moment.

En face avant, on découvre une petite caméra de 2 mégapixels contre 1 sur la version précédente, une petite définition certes, mais qui sera très utile puisque l’Echo Show 5 (2e gen) va pouvoir faire office de caméra de surveillance quand vous ne serez pas chez vous. Ainsi vous allez pouvoir garder un oeil sur votre domicile et être rassuré à tout moment. Mais si vous ne souhaitez pas que la caméra soit active, il suffira d’activer le petit cache de la caméra situé sur le haut du produit.

Avec une prise connectée pour un fonctionnement optimal

Bien évidemment, l’Echo Show 5 (2e gen) s’accompagne de l’assistant vocal Alexa. Il a de nombreux avantages, à commencer par les fameux skills qui permettent de personnaliser l’expérience utilisateur via des applications tierces. Vous pourrez aussi piloter vos objets connectés dans votre maison, tels que les lumières, les thermostats, les serrures, les caméras et plus encore. Tout est contrôlable avec votre voix. Par exemple, vous pourrez commander un produit sur Amazon, réserver une course Uber, lancer vos musiques depuis votre plateforme streaming ou encore de définir des réveils ou des rappels.

Dans ce kit on retrouve le Smart Plug d’Amazon, une prise connectée. Avant de la brancher, il faut l’associer à l’application Amazon Alexa en scannant un QR Code. Une fois effectuée, la prise se connecte directement au Wi-Fi de votre domicile. La mise en place de « Routines » dans l’onglet dédié vous permettra de créer des automatisations selon des horaires ou bien la détection de sons. En revanche, il y a quelques limites, vous n’avez pas la possibilité par exemple de mettre un minuteur pour arrêter à l’avance l’alimentation de la prise. Amazon oblige, le Smart Plug ne prend pas en charge Google Assistant ni Siri.

Il n’y a pas que Amazon qui propose ce type de produit

Afin de comparer le Amazon Echo Show 5 (2e génération) avec d’autres références, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures enceintes connectées avec écran.

