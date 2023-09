-50 % pour ce pack domotique avec ampoules Philips Hue + écran connecté Amazon

En plus de permettre de faire des économies, les packs d'équipements connectés sont la meilleure porte d'entrée dans la domotique puisqu'ils fournissent généralement les appareils de base pour se lancer. Par exemple, il est possible de trouver chez Boulanger ce pack réunissant deux ampoules Philips Hue White & Color Ambiance et l'écran Amazon Echo Show 5 (2021) à seulement 79,99 euros au lieu de 149,99 euros en temps normal.

Philips est un véritable précurseur en matière d’éclairage connecté avec ses ampoules capables de diffuser une lumière colorée et pilotables depuis un smartphone ou une enceinte connectée. Amazon n’est pas non plus en reste sur le terrain de la domotique avec ses enceintes et ses écrans connectés Echo. En ce moment, il est possible de s’offrir un pack réunissant le savoir-faire des deux constructeurs à moitié prix.

Le pack Philips Hue + Amazon Echo Show 5 (2021) en bref

Le combo parfait pour ses premiers pas dans la domotique

Un ensemble compatible avec l’assistant vocal Alexa

Des appareils simples à installer et à configurer

Au lieu d’un prix barré de 149,99 euros, le pack Philips Hue + Amazon Echo Show 5 (2e gen) est maintenant disponible en promotion à 79,99 euros chez Boulanger.

Des ampoules connectées pour des ambiances colorées chez soi

Philips Hue propose un catalogue de plusieurs éclairages connectés et les plus fameux sont les ampoules White & Color Ambiance. Celles-ci ne sont pas compliquées à installer et sont entièrement réglables depuis l’application dédiée de Philips Hue, elles sont également compatibles avec l’assistant Alexa embarqué dans l’Amazon Echo Show 5 inclus dans ce pack. Il est donc possible de les allumer d’une simple commande vocale au lieu de tâtonner dans l’obscurité à la recherche des interrupteurs.

Ces ampoules White & Color Ambiance proposent un panel de 16 millions de couleurs ainsi qu’une température variable. Il est possible d’avoir une lumière aux tons froids pour une ambiance studieuse ou plus chaude pour mieux s’immerger dans un moment de relaxation. Quatre scénarios sont déjà proposés pour mieux s’adapter aux besoins du moment : Réveil, Concentration, Lecture et Relaxation, chacun activable plus facilement grâce à l’Amazon Echo Show 5.

Une utilisation optimale avec l’Amazon Echo Show 5

Avec les ampoules connectées, le pack comprend un Amazon Echo Show 5 de 2e génération, un écran connecté de 5,5 pouces qui intègre l’assistant Alexa. À l’instar d’une enceinte connectée, cet appareil est le centre névralgique de tout écosystème domotique puisqu’il peut piloter aussi bien les ampoules connectées qu’une serrure connectée ou un thermostat connecté. Il suffit de donner un ordre commençant par « Alexa », et l’Amazon Echo Show 5 s’exécutera.

Plus qu’un écran connecté, l’Amazon Echo Show 5 peut également faire office de caméra de surveillance intérieure et afficher le flux vidéo sur smartphone. Cela permet au moins de se rassurer si l’on s’absente longuement de son domicile, mais il est également possible d’utiliser un petit cache sur la caméra si l’on ne veut pas qu’elle soit tout le temps active. Enfin, comme il s’agit d’un écran, il est possible de consulter la météo, les actualités, de faire défiler une recette de cuisine et même de regarder une vidéo ou une série, même si ce format n’est pas le plus confortable pour ce genre d’utilisation.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.