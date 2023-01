Ce kit connecté (Amazon Echo Show + thermostat + prises) est soldé à -30 %

Amazon continue de faire son show pendant les soldes d'hiver. On retrouve l'écran connecté Echo Show 5 (2e gen) dans un kit avec un thermostat Netatmo et deux prises connectées pour 165,99 euros contre 232,99 euros.

Les Echo Show d’Amazon sont des écrans connectés, des assistants pratiques capables d’afficher toute une série d’informations, en plus d’obéir à des requêtes vocales grâce à Alexa. Et, actuellement, Amazon vous fait faire des économies sur ce type de produits puisque la plateforme met en vente un pack comprenant un Echo Show 5 ainsi qu’un thermostat connecté de chez Netatmo et deux prises connectées Meross Smart Plug, pour 165 euros.

Que propose ce kit ?

Un Smart Display avec un écran de 5 pouces

Un thermostat pour contrôler la températuure

Deux prises connectées compatibles Alexa

Au lieu d’un prix barré à 232,99 euros, le kit connecté contenant un Echo Show 5 (2nd gen, modèle 2021) + Netatmo thermostat intelligent + 2 prises connectées Meross est désormais en promotion à 165,99 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Echo Show 5 (2021). Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Amazon Echo Show 5 2021 au meilleur prix ?

Un écran connecté pratique

L’Echo Show 5 est une enceinte connectée dotée d’un écran tactile de 5,5 pouces pour un format toujours aussi compact. Il sera capable d’afficher un grand nombre d’informations, comme l’heure (bien sûr), votre agenda, la météo, ou encore les étapes d’une recette. Vous pourrez aussi regarder vos films et séries grâce aux applications de streaming, même si la qualité de l’écran ne remplacera pas celle d’une tablette ou d’un téléviseur.

L’assistant Alexa sera évidemment au rendez-vous pour piloter vos objets connectés présents chez vous et recueillir toutes vos requêtes vocales. Les fameux skills, qui permettent de personnaliser l’expérience via des applications tierces, seront aussi de la partie.

Réglez facilement votre température

Ce pack contient aussi un thermostat de chez Netatmo. Ce dernier vous permet de régler la température de votre domicile lorsqu’il n’y aura plus personne chez vous, ou si une personne de votre foyer est de retour, pour éviter de chauffer inutilement. De même, l’application vous préviendra si une fenêtre ouverte est détectée pour que vous puissiez éteindre le chauffage. Le thermostat Netatmo pourra même tenir compte de la météo : votre chauffage diminuera si le soleil tape à votre fenêtre, par exemple.

Et grâce à la skill « Hello Watt », vous allez pouvoir suivre et analyser votre consommation d’électricité. Il sera possible de consulter ses informations directement depuis votre Echo Show 5, en disant : « Alexa, lance Hello Watt ». Et avec la présence deux prises connectées, vous pourrez maitriser encore plus la consommation d’énergie dans votre maison. En éteignant les appareils à forte consommation, comme la télévision, lorsqu’ils ne sont pas utilisés, vous pouvez réduire davantage votre consommation d’énergie et avoir un impact positif sur l’environnement.

Lire aussi

Notre sélection des meilleurs écrans connectés en 2023

Soldes d’hiver : les meilleures offres sélectionnées par la rédaction de Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les meilleures offres des soldes dans notre live.

Nos sélections par catégories de produits

Nos sélections par marchands

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’hiver 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.