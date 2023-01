Comment Amazon Alexa va vous aider à réduire votre facture d’électricité

Hello Watt et Alexa présentent Skill, une toute nouvelle fonctionnalité disponible sur les appareils Echo. Son but est de fournir un suivi quotidien de votre consommation d’électricité, le tout avec une simple commande vocale.

Si vous accordez une attention toute particulière à votre consommation d’électricité – dans un contexte tendu où le réseau pourrait connaître des phases de saturation –, alors la nouvelle fonctionnalité développée par Hello Watt et les équipes d’Alexa pourrait vous intéresser. Son petit nom : « Skill Hello Watt ».

Ce skill, comme aiment le nommer les deux marques, est directement intégré au sein des appareils Echo (enceinte et écran connecté). Il permet surtout de suivre sa consommation d’électricité au quotidien à l’aide d’une simple commande vocale. Mais avant d’en arriver là, une petite configuration est de mise.

Répartition de votre consommation par usage

Il faut en effet demander à votre appareil Echo de lancer ladite fonctionnalité de la manière suivante : « Alexa, ouvre la Skill Hello Watt ». Des instructions vous seront fournies pour créer un compte. De toute évidence, il est nécessaire de renseigner son numéro Linky ou Gazpar (l’équivalent de Linky, mais pour le gaz) pour en profiter.

Une fois cette manœuvre terminée, plusieurs requêtes peuvent être soumises à Alexa : lui demander votre consommation mensuelle ou encore connaître votre répartition de consommation d’énergie. Un écran connecté Echo Show compatible permet de consulter l’ensemble des informations via un widget intégré à l’écran d’accueil, afin de les visualiser en un coup d’œil.

Ce qu’il faut surtout ici comprendre, c’est qu’Amazon prolonge et étend les fonctions de Hello Watt de deux manières : à la fois via des réponses vocales d’Alexa, mais aussi grâce à des contenus visuels affichés sur des appareils connectés. En somme, les avantages et les limites de l’application Hello Watt restent d’actualité.

Pour rappel, ce service gratuit permet de suivre sa consommation d’énergie quotidienne (en kWh, en euros et en émission de CO2) de manière simple et intuitive, via des résultats annuels, mensuels et journaliers. Un suivi heure par heure est même possible si vous activez une option spécifique – récolte de données heure par heure – sur Enedis.

Hello Watt, des avantage et des limites

Le site ou l’application est capable d’analyser votre consommation afin de vous indiquer si votre contrat heure pleine/heure creuse est rentable, et le gain annuel en euros. Hello Watt estime même votre pourcentage d’électricité qu’il faut consommer en heure creuse pour que votre dit contrat soit financièrement profitable.

Encore mieux, un graphique vous montre la répartition de votre consommation par usage (eau chaude, chauffage, électroménager, cuisson, audiovisuel, éclairage) : la somme dépensée en euro pour chaque usage est même précisée.

L’ensemble de ces éléments sont ainsi disponibles depuis Alexa ou un Echo Show. Le binôme précise bien que l’assistant vocal relaie un niveau d’information aussi précis que celui de l’application. Pour vous, c’est un moyen de mieux comprendre votre consommation d’électricité, et de potentiellement mieux la contrôler.

Hello Watt revêt tout de même quelques limites, que l’on retrouve par extension sur la fonction « Skill » : vous n’avez pas accès à la consommation en temps réel, ni à la consommation du jour actuel (les données sont disponibles à partir de J-1).

Aussi, la manière dont Hello Watt récolte les données peut être moins précise que d’autres solutions. L’entreprise récupère en effet la data par l’intermédiaire d’Enedis, lui-même relié à votre compte Linky. De son côté, nrLINK est encore plus précis : un capteur à brancher sur votre Linky permet de suivre votre consommation en temps réel.

Une première solution intéressante

Grâce à ce capteur, les données sont directement transmises depuis le compteur, et non via un intermédiaire. En plus de ça, un petit écran connecté à votre Wi-Fi affiche l’ensemble des informations de consommation en direct. Ce genre de solution a néanmoins un coût : environ 140 euros. Du côté d’Ecojoko, les données sont prises directement au niveau du disjoncteur général.

Quoi qu’il en soit, Alexa et Hello Watt ont le mérite d’apporter une solution clé en main pour suivre sa consommation d’électricité quotidienne. Si vous êtes équipés d’un appareil Echo et que vous souhaitez mettre un premier pied dans l’univers énergétique, cette alternative semble pertinente sur le papier.

Pour aller plus loin vous et vous donnez envie de franchir le cap, Amazon a même composé un package spécifique nommé « Le Kit Maison connectée – Maîtrisez votre consommation d’énergie ». Il comporte un thermostat intelligent Netatmo, un écran Echo Show 5 et deux prises connectées Meross, pour un prix total de 165,99 euros.

Aidez-nous à construire l’avenir de Frandroid en répondant à cette enquête !