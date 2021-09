Cet écran Acer 27″, WQHD et 165 Hz devient une très bonne affaire (-31%)

Si vous êtes à la recherche d'un écran PC pour les jeux vidéo, Acer propose une large gamme d'écrans PC Predator pour gamers. Ils proposent une bonne expérience en jeu et la qualité est au rendez-vous. C'est le cas du modèle XB273UGSBMIIPRZX qui passe de 549,99 euros au prix de 379,99 euros sur le site Darty et Fnac.

Les joueurs occasionnels ou professionnels le savent, l’écran occupe une place centrale et déterminante dans une configuration PC pensée pour le jeu vidéo. Le fait d’avoir un bon moniteur d’une taille correcte avec de bonnes performances peut faire la différence dans vos parties. C’est pourquoi le Predator XB273UGSBMIIPRZX d’Acer est idéal, car il propose toutes les caractéristiques que l’on attend d’un bon écran gaming, mais pour un prix plus abordable grâce à cette réduction de 31 %.

Les points fort du moniteur gaming d’Acer

Une dalle IPS de 27″ en définition WQHD à 165 Hz

Un temps de réponse ultra rapide : 0,5 ms

La compatibilité avec Nvidia G-Sync

Avec un prix barré à 549,99 euros, l’écran gaming Acer Predator XB273UGSBMIIPRZX est aujourd’hui disponible en promotion à 379,99 euros sur le site Darty et Fnac, soit 170 euros d’économie sur un excellent moniteur gaming.

Un écran au design réussi avec une définition irréprochable

À première vue, ce moniteur n’offre pas un design révolutionnaire, mais il a tout de même le mérite d’offrir un design Zero Frame, c’est-à-dire avec de fines bordures élégantes sur trois côtés. S’il se montre élégant, il est aussi robuste et pensé pour être ergonomique. Vous pouvez régler la hauteur. Il est possible de régler à votre guise sa hauteur, son angle de rotation, d’inclinaison, de pivotement ou même le fixer au mur pour s’adapter à vos besoins.

Une fois allumé, l’écran en jette avec dalle IPS de 27 pouces, qui affiche une définition WQHD (2 560 x 1 440 pixels). C’est une résolution très appréciée des joueurs PC, car elle permet de bénéficier d’une qualité d’image excellente avec des couleurs vives et bien détaillées.

Une excellente expérience en jeu

Ce moniteur Predator a de quoi séduire les joueurs les plus assidus, et propose sur sa dalle un temps de réponse de seulement 0,5 ms. Cela conviendra parfaitement dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes et vous assure le bon timing. De plus, cet écran propose un taux de rafraîchissement de 165 Hz afin d’obtenir un gameplay réactif et fluide avec des images très détaillées, pour ne pas vous laisser surprendre par vos ennemis. S’ajoute à tout cela, les technologies Nvidia G-Sync, pour éviter les problèmes de ralentissement, ou de tearing, traduit par les déchirements et saccades de l’image au cours de vos parties.

Quant à sa connectique, elle assez correcte. Il dispose de deux ports HDMI, d’un connecteur DisplayPort, deux ports USB 3.0 ainsi qu’une sortie audio. Sachez qu’il est garanti 2 ans constructeur.

Quels sont les meilleurs moniteurs gaming ?

