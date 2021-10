Mi Watch : la montre connectée premium de Xiaomi est presque à moitié prix

La Xiaomi Mi Watch a été annoncée l'année dernière, mais n'est arrivée qu'au début de l'année 2021 en France. Cette montre connectée qui ne manque pas d'atouts est à un prix vraiment abordable aujourd'hui sur Amazon : 80,80 euros au lieu de 149 euros.

Si vous recherchez une montre connectée avec des fonctionnalités premium sans y mettre le prix fort, Xiaomi a évidemment une solution pour vous. La marque chinoise réputée pour son excellent rapport qualité-prix a récemment lancé sa Mi Watch et cette dernière compte bien faire de l’ombre à ses concurrentes, surtout aujourd’hui avec cette remise immédiate et inédite de 46 %.

Ce qu’il faut retenir de la Xiaomi MI Watch

Le GPS ultra précis

L’écran AMOLED avec Always-On

L’autonomie pouvant aller jusqu’à 16 jours

Les nombreuses fonctionnalités liées au sport et à la santé

Au lieu de 149 euros à son lancement, la montre connectée Xiaomi Mi Watch est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 80,80 euros sur Amazon. C’est actuellement le meilleur prix jamais proposé par le site marchand.

Quand Xiaomi s’inspire plus de Samsung que d’Apple

Contrairement à la version Lite lancée peu de temps avant, la Xiaomi Mi Watch classique n’adopte pas un format rectangulaire inspiré des Apple Watch, mais plutôt un format circulaire pour finalement se rapprocher plus des Galaxy Watch de Samsung. Deux boutons physiques sont disponibles sur le côté droit du cadran : l’un sert à naviguer dans l’interface, l’autre à activer le mode suivi d’entraînement. On retrouve au centre un écran AMOLED de 1,39 pouce — avec des contrastes infinis donc — affichant une définition de 454 x 454 pixels et disposant de la fonctionnalité Always-on Display, bien évidemment.

La santé et le sport au cœur de l’expérience

Qui dit montre connectée, dit tout un tas de capteurs pour suivre l’activité du porteur. La Mi Watch peut ainsi mesurer le rythme cardiaque, le niveau d’oxygénation du sang (SPO2), la qualité du sommeil, le niveau de stress ou encore le niveau d’énergie. De nombreuses informations sont disponibles directement sur l’écran, mais il faut passer par l’application Mi Wear (disponible sur Android et iOS) pour des analyses plus poussées.

Les plus sportifs et sportives d’entre vous seront d’ailleurs ravis d’apprendre que la montre connectée de Xiaomi est un excellent coach. Il y a 17 activités de base, en passant par la marche en extérieur au yoga, le triathlon, l’escalade ou jusqu’à la nage en eau libre — car étanche jusqu’à 5 ATM —, mais il est possible de rajouter 8 danses, 6 sports extérieurs ou 14 sports nautiques à cette liste. Notez par ailleurs qu’il est possible de paramétrer la montre pour qu’elle détecte automatiquement lorsque vous lancez un entraînement. On apprécie d’ailleurs l’exactitude de son GPS intégré qui offre des tracés précis que normalement seules les montres connectées s’appuyant sur le GPS du smartphone peuvent fournir.

Une autonomie record !

C’est l’un des principaux atouts de la Xiaomi Mi Watch : l’autonomie. Elle n’embarque pourtant qu’une petite batterie de 460 mAh, mais elle propose une endurance hors-norme, de 16 jours avec une utilisation standard, de 22 jours avec le mode « autonomie ultra longue » et pendant 50 heures avec le GPS activé, selon la marque. Dans les faits, il restait encore 70 % sans configurer l’Always-On après une semaine d’utilisation, puis la montre a pu tenir encore quatre jours supplémentaires avec cette fonctionnalité activée. Il semble donc que les 16 jours annoncés par Xiaomi ne concernent qu’une utilisation sans écran Always-On et qu’avec ce mode activé, l’autonomie passe à environ une semaine — ce qui reste un excellent score par rapport à la concurrence.

Pour la recharge, Xiaomi fournit une basez magnétique sur laquelle fixer la montre avec un câble USB, mais sans chargeur. La recharge complète de la montre, de 0 à 100 %, se fait quant à elle en environ 1h30.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xiaomi Mi Watch.

