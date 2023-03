À ce prix, la Xiaomi Mi Watch fait partie des montres connectées premium les plus abordables

La montre connectée Xiaomi Mi Watch offre de nombreuses possibilités, surtout au niveau du suivi des activités physiques, mais ce ne sont pas ses seuls atouts. À commencer par son prix qui passe à 89 euros au lieu de 149 euros à son lancement.

Xiaomi diversifie de plus en plus sa gamme wearables, avec un modèle Pro de son modèle S1. En revanche, il ne conviendra pas à toutes les bourses puisque le prix de départ est de 300 euros. Heureusement, dans le catalogue proposé par la firme chinoise, il existe des solutions plus abordables et efficaces comme la Mi Watch, la première montre de Xiaomi. Même si elle date de 2021, elle reste un bon produit, notamment pour son prix relativement plus bas qu’à sa sortie grâce à cette offre.

La Xiaomi Mi Watch, c’est quoi ?

Un design soigné et un écran de bonne qualité

Un suivi d’activité précis

Avec une autonomie d’une semaine

La Mi Watch de Xiaomi a connu de nombreuses promotions depuis sa mise en vente. Avec un prix de départ à 149 euros, on la retrouve aujourd’hui en promotion à 89 euros sur Cdiscount. Durant le Black Friday, elle s’affichait à 79 euros, mais il n’y a pas eu meilleur prix depuis.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Xiaomi Mi Watch Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter la Xiaomi Mi Watch au meilleur prix ?

Une montre minimaliste, avec un écran lumineux

La Xiaomi Mi Watch prend une forme arrondie, comme les montres horlogères, avec un aspect sobre. Discrète au poignet, elle sera aussi agréable à porter avec ses 32 g. Autour du boîtier, on découvre deux boutons physiques sur les côtés servant à la navigation et aux modes sportifs.

Concernant l’affichage, la montre s’appuie sur un écran AMOLED de 1,39 pouce avec une définition de 454 × 454 pixels et surtout une excellente luminosité dont le score peut aller jusqu’à 450 cd/m2 pour pouvoir être utilisée dans toutes les conditions de luminosité. Les informations sont donc lisibles, et la fonctionnalité Always-on Display est même de la partie.

Un suivi d’activité efficace et précis

Pour suivre votre santé et votre activité physique, la Mi Watch propose de nombreuses données. À travers l’application entrainement, vous aurez le choix entre 17 activités différentes, comme la marche en extérieur, le yoga, le triathlon, l’escalade ou jusqu’à la nage en eau libre — car étanche jusqu’à 5 ATM. Et, pour sa première montre, Xiaomi intègre nativement une puce GPS qui offre un suivi de tracés précis. Bardés de capteurs, la montre est aussi capable de mesurer le rythme cardiaque, le niveau d’oxygénation du sang (SPO2), la qualité du sommeil, le niveau de stress ou encore le niveau d’énergie.

Xiaomi a mis également le paquet sur l’autonomie. Avec une batterie de 460 mAh, la marque assure 16 jours d’autonomie. Dans l’ensemble, elle peut tenir cette durée à condition que le mode Always-on soit désactivé. Lors de notre test, la montre avec écran Always-on, a pu tenir environ une semaine. C’est donc une montre particulièrement autonome, vous n’aurez pas à la charger constamment chaque soir. Pour la recharger, comptez 1 h 30.

Pour plus de détails : voici notre test complet sur la Xiaomi Mi Watch.

Pour les plus sportifs et sportives

Si vous avez une activité plus poussée et souhaitez une montre sportive, nous avons le guide qu’il vous faut pour vous aider à faire votre choix : les meilleures montres connectées dédiées au sport en 2023.

Nos confrères de Numerama lancent Watt Else, leur newsletter dédiée à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici pour être certain de recevoir le premier numéro !