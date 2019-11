La Xiaomi Mi Watch a été officialisée en Chine. Comme prévu, il s'agit d'un clone de l'Apple Watch qui tourne sous une interface MIUI pour Wear OS. La montre connectée est vendue à un tarif très agressif.

Nous savions déjà à quoi ressemblait la Xiaomi Mi Watch, mais celle-ci n’avait pas encore été officiellement présentée. Voilà qui est désormais chose faite.

Design et caractéristiques

Xiaomi a en effet dévoilé sa Mi Watch qui se fait surtout remarquer par son design très proche de celle d’une Apple Watch, avec un cadran carré de 44 mm aux angles arrondis, qui loge un écran tactile sans bordures. Notons que le boîtier, dans sa version de base, est en aluminium mat.

La couronne sur le côté droit offre un retour haptique et permet, entre autres, de naviguer dans l’interface et de contrôler le volume. Pour la qualité de l’affichage, comptez sur de l’AMOLED avec une diagonale de 1,78 pouce et une résolution de 326 ppp. Toujours sur la même tranche, on trouve également un bouton multifonctions, juste à côté du micro.

À l’intérieur, c’est un Snapdragon 3100 qui fait tourner la bête. La montre s’appuie aussi sur une batterie de 570 mAh particulièrement grosse pour ce genre de produits. On notera aussi que la Xiaomi Mi Watch est propulsée par une interface maison MIUI basée sur WearOS de Google. La marque affirme que plus de 40 applications ont été optimisées pour la montre.

La montre connectée profite du Wi-Fi, du NFC, du Bluetooth et du GPS auxquels s’ajoutent un cardiofréquencemètre, un compteur de pas et de calories brûlées ainsi qu’un tracking du sommeil. Vous pouvez aussi nager avec la Mi Watch qui est étanche.

Enfin, le produit s’intègre dans l’écosystème Xiaomi et peut ainsi contrôler les objets connectés de la maison. En outre, la Mi Watch est compatible avec l’utilisation d’une eSIM.

Prix et disponibilité

Nous ne savons toujours pas si la Xiaomi Mi Watch sera proposée en France, mais il y a de bonnes raisons d’y croire. La montre a en effet été présentée en même temps que le Xiaomi Mi CC9 Pro qui prendra le nom de Mi Note 10 en Europe. Or ce dernier va être officialisé demain, mercredi 6 novembre. Peut-être verra-t-on une version internationale de la montre à cette occasion.

Crédit : GizmoChina Crédit : GizmoChina

En Chine, la Mi Watch est annoncée au prix de 1299 yuans, soit environ 166 euros HT, pour une commercialisation le 11 novembre. Une version spéciale avec en acier inoxydable et avec un écran en verre saphir est également proposée pour un tarif de 1999 yuans, soit environ 256 euros HT.