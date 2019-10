Alors que Xiaomi a déjà commencé à teaser sa prochaine montre connectée baptisée Mi Watch, la marque chinoise a finalement décidé de dévoiler quelques éléments d'interface avant l'heure.

Ce lundi, le constructeur chinois Xiaomi avait mis en ligne sur Weibo une image teaser pour sa future montre connectée. 48 heures plus tard, et à moins d’une semaine de la présentation de la Xiaomi Mi Watch, on en sait désormais davantage sur son interface logicielle et sur ses caractéristiques.

Du point de vue des caractéristiques d’abord, Xiaomi a confirmé que la Mi Watch serait équipée du Snapdragon 3100, la dernière puce de Qualcomm dédiée aux montres connectées. Comme le relève XDA Developers, elle devrait également intégrer une puce eSIM ainsi qu’un haut-parleur sur la tranche gauche pour être utilisée de façon autonome, y compris pour les appels vocaux. On y retrouverait également un GPS, une puce NFC et le support du Wi-Fi.

Concernant l’interface logicielle, la montre de Xiaomi serait bien dotée de Wear OS, mais avec une interface dédiée baptisée logiquement « MIUI for Watch ». Concrètement, si l’interface est donc bel et bien basée sur les fonctionnalités de Wear OS, Xiaomi a prévu de les revoir en partie pour y ajouter sa touche.

Ainsi, une image mise en ligne sur Weibo permet de découvrir plusieurs écrans du système avec différentes applications qui peuvent être installées directement depuis la montre. On peut aussi y voir les compteurs de rythme cardiaque, de course, de stresse ou l’écran dédié au paiement sans contact. Par ailleurs, le site XDA Developers a mis en ligne une vidéo dans laquelle on peut voir un utilisateur naviguer dans le système. Comme sur l’Apple Watch, le défilement se fait à l’aide de la couronne rotative. Surtout, on peut voir que la Xiaomi Mi Watch peut être utilisée pour naviguer sur Internet et pour regarder des vidéos.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

La Xiaomi Mi Watch sera présentée officiellement par Xiaomi le mardi 5 novembre. D’ici là, on ignore encore à quel prix elle sera commercialisée en Chine et si la montre est prévue pour un lancement mondial.