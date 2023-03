Xiaomi 12X et Oppo Find X5 à -50 %, ou Mi Watch pas chère – les deals de la semaine

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les nombreux bons plans publiés cette semaine ? Voici ce que vous avez raté : le Xiaomi 12X voit son prix divisé par deux pour la version avec 256 Go de stockage, le Oppo Find X5 à moitié prix devient le moins cher des smartphones haut de gamme de 2022 et la Mi Watch est la montre connectée premium la plus abordable grâce à cette offre.

Si vous avez manqué les nombreuses offres de la semaine, pas d’inquiétude. Pour vous simplifier la tâche, nous avons regroupé dans cet article les trois meilleures promotions que nous avons partagées ces derniers jours et qui sont encore disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Xiaomi 12X à -50 % : sa version 256 Go n’a jamais été aussi peu chère

Les points à retenir sur le Xiaomi 12X

Son écran Amoled rafraîchis à 120 Hz

Son SoC Snapdragon 870 assure une bonne fluidité au quotidien

Sa charge rapide efficace : 100 % en 40 min

La version 8 + 256 Go du Xiaomi 12X est sortie au prix de 799 euros, mais, en ce moment, le téléphone se négocie à seulement 399 euros sur le site Cdiscount.

Oppo Find X5 : ce smartphone haut de gamme de 2022 est à moitié prix aujourd’hui

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Oppo Find X5.

Qu’attendre du Oppo Find X5 ?

Le SoC Snapdragon 888

L’écran AMOLED à 120 Hz

Charge rapide très efficace

Au lieu de 999 euros à son lancement l’année dernière, le Oppo Find X5 est maintenant disponible en promotion à 506 euros sur Amazon. Il s’agit d’une version importée de Grande-Bretagne, pensez donc à vous équiper d’un adaptateur prise FR pour pouvoir le recharger.

À ce prix, la Xiaomi Mi Watch fait partie des montres connectées premium les plus abordables

Pour plus de détails : voici notre test complet sur la Xiaomi Mi Watch.

La Xiaomi Mi Watch, c’est quoi ?

Un design soigné et un écran de bonne qualité

Un suivi d’activité précis

Avec une autonomie d’une semaine

La Mi Watch de Xiaomi a connu de nombreuses promotions depuis sa mise en vente. Avec un prix de départ à 149 euros, on la retrouve aujourd’hui en promotion à 89 euros sur Cdiscount. Durant le Black Friday, elle s’affichait à 79 euros, mais il n’y a pas eu meilleur prix depuis.

Ce nouveau forfait 40 Go n’est pas cher et ne change pas son prix au bout d’un an

Ce que propose un abonnement à Réglo Mobile

Appels et SMS/MMS illimités en France et en Europe

Un prix bas qui ne bouge pas au bout d’un an d’abonnement

C’est sans engagement !

En ce moment, le nouveau forfait illimité 40 Go de Réglo Mobile est disponible à 7,95 euros par mois.

Les meilleurs forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You

200 Go Appels illimités 200 Go en France 25 Go en Europe 15,99€ Découvrir Prixtel Forfait 4G

Oxygène 20 à 60 Go Appels illimités 20 Go - 60 Go en France 15 Go en Europe À partir de 6,99€ Découvrir Coriolis Forfait Mobile 5G

210 Go Appels illimités 210 Go en France 25 en Europe 19,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Nos confrères de Numerama lancent Watt Else, leur newsletter dédiée à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici pour être certain de recevoir le premier numéro !