N26, Revolut, MBF, Orange Bank : notre sélection des meilleures néobanques du moment

Pour changer vos habitudes bancaires, quoi de plus simple que de passer par une néobanque. Nous vous avons sélectionné les 4 meilleures offres du moment avec les avantages de chacune pour mieux vous aider à faire votre choix.

Les néobanques font désormais partie intégrante du paysage bancaire aux côtés des banques en lignes et traditionnelles. Elles proposent des solutions abordables pour gérer ses comptes facilement et de façon 100% dématérialisée. Chacune a ses avantages et répond à des besoins différents. Pour vous y retrouver, nous vous avons sélectionné les meilleures néobanques du moment.

N26 : la valeur sûre

La néobanque allemande fait partie des pionnières dans son domaine. Elle fait partie des néobanques ayant bousculé le marché en réinventant une offre 100% en ligne et accessible à tous. N26 propose des comptes courants assortis de cartes bancaires Mastercard accessibles sans condition de revenus ni dépôt initial. Il existe 4 offres de cartes dont une gratuite. Cette dernière, comme les autres proposent les paiements gratuits et illimités à l’étranger, mais pas les retraits.

Les autres cartes vont de 4,90 à 16,90 euros par mois pour un compte courant et individuel avec un niveau d’assurance et de possibilités variables à l’étranger. Attention cependant, N26 délivre des IBAN allemand et non français.

N26 compte avant tout sur son écosystème applicatif entièrement accessible via son mobile. L’ouverture d’un compte ne prend pas plus de 10 min et la réception de la carte seulement quelques jours. L’application en elle-même est très agréable à utiliser et est compatible avec les systèmes de paiement mobile comme Apple Pay et Google Pay.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre avis complet sur N26.

Les caractéristiques d’un compte chez N26

Pas de frais pour les paiements à l’étranger

Les garanties d’assurances de l’organisme Mastercard

Un excellent environnement applicatif

Revolut : le challenger

À l’instar de N26, Revolut est l’autre neobanque ayant une influence forte sur le marché des banques en lignes et plus particulièrement des néobanques. À l’origine une banque britannique, Revolut s’est adapté aux conditions du Brexit en s’exportant en Lituanie. C’est d’ailleurs pour cette raison que les clients Revolut disposent d’un IBAN LT en ouvrant un compte.

Du côté des offres, Revolut propose 4 types de cartes dont une entièrement gratuite. La seule condition pour ouvrir un compte chez Revolut est un dépôt initial de 10 euros quel que soit ca carte choisie. Les tarifs sont globalement très avantageux avec des cartes payantes allant de 2,99 à 13,99 euros mensuels. Dans tous les cas, aucuns frais de tenues de compte ne sont demandés et les paiements par carte sont gratuits et illimités à l’étranger. L’ouverture de compte est là aussi extrêmement rapide et en 10 minutes, le compte est déjà créé et utilisable via une carte virtuelle à utiliser via la fonction NFC de votre smartphone avant de la recevoir en physiques en quelques jours. Attention cependant, les cartes délivrées par Revolut sont à autorisation systématique.

Côté application, Revolut fait un très bon travail via une plateforme très simple d’accès avec une interface agréable à utiliser. Google Pay et Apple sont aussi compatibles avec la banque, il est donc possible de payer avec une montre connectée avec la fonction NFC de celle-ci.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre avis complet sur Revolut.

Les caractéristiques d’un compte chez Revolut

Des cartes peu chères et une offre gratuite

Un compte accessible très rapidement

Accessible à tous et sans condition

Ma French Bank : la petite nouvelle qui fait du bruit

C’est la néobanque la plus récente de notre comparatif, mais c’est aussi et surtout la banque 100% en ligne du groupe la Poste. À l’instar de ses concurrents européens, MBF propose une offre bancaire très lisible, accessible à tous, centrée sur la simplicité et à des tarifs très compétitifs.

La banque a d’ailleurs récemment revu ses offres avec en premier lieu un compte dit « Original » à 2,90 euros par mois offrant une carte Visa internationale avec zéro frais à l’étranger sur les paiements et les retraits. La seconde carte nommée « idéale » est quant à elle à 6,90 mensuels et permet une garantie VSIA plus complète notamment pour les voyages à l’étranger avec en plus un système de cashback dédié. Quel que soit le compte choisi, MBF est accessible à tous puisque ne demande pas de conditions de revenus, mais simplement un dépôt initial de 50€. Il est cependant à savoir qu’il est impossible de disposer d’un compte à découvert. La banque propose également un système de virement par SMS très simple d’accès et gratuit entre clients.

La partie applicative n’est pas en reste avec une application Android et iOS de bonne facture et simple d’accès. On apprécie d’ailleurs le suivi du compte et des dépenses via des mises à jour instantanées. En revanche pas de Google Pay concernant les paiements mobiles, il faut cependant compter sur Samsung Pay et Apple Pay.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre avis complet sur Ma French Bank.

Les caractéristiques d’un compte chez Ma French Bank

Un IBAN français

zéro frais sur les paiements et retraits à l’étranger

Compatible Apple Pay et Samsung Pay

En ce moment, le compte « Ideal » est proposé au même prix que le compte « Original », soit 2,90 euros par mois pendant 6 mois, au lieu de 6,90 euros.

Orange Bank : la première néobanque française

Le géant des télécoms français à lancé son offre bancaire il y a maintenant 4 ans avec ambitions d’être la première néobanque 100% française. Son offre bancaire mise sur la simplicité avec 2 types de cartes dont une entièrement gratuite, accessible sans condition, mais disposant de frais pour les paiements et retrait à l’étranger. La seconde carte est à 4,99 euros par mois pendant les 6 premiers mois avant de passer à 7,99 euros mensuels. Cette carte fait profiter des paiements et retraits gratuits à l’étranger avec un débit au choix: immédiat ou différé. L’IBAN délivré est français, là encore, un privilège par rapport à d’autres néobanques plus mainstream.

Cette offre est aussi disponible en pack familial à 9,99 euros par mois et regroupant 2 cartes, pratique pour un compte commun par exemple. À noter qu’il est possible d’obtenir un chéquier gratuitement, une option forcément valable dans d’autres néobanques ou même banques en ligne.

Côté application, on apprécié l’interface claire et épurée permettant le paiement sans contact via la fonction NFC. Ceci est mis en valeur grâce à la compatibilité Google Pay et Apple Pay.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre avis complet sur Orange Bank.

Les caractéristiques d’un compte chez Orange Bank

Pas de tenue de compte et chéquier gratuits

Sans condition de revenus

Application compatible Google Pay et Apple Pay

En ce moment, Orange Bank propose jusqu’à 80 euros offerts pour l’ouverture d’un compte avec une carte Premium ou un Pack Premium.

