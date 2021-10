En ce moment, la nouvelle Apple TV 4K 2021 est à prix réduit

Renouvelée lors de la Keynote Apple en avril, la nouvelle Apple TV 4K conserve son nom et son look, mais s’offre une toute nouvelle télécommande entièrement revue, et apporte quelques nouveautés pour améliorer l'expérience utilisateur. Grâce à une remise immédiate de 10 %, l'Apple TV 4K 2021 passe de 199 euros à 179 euros.

Cinq ans, c’est le temps qu’il aura fallu attendre pour que la firme californienne renouvelle enfin son boîtier multimédia, qui commençait à dater. Lancée en avril 2021, cette nouvelle box TV s’accorde quelques améliorations qui devront en ravir certains. On a le droit à une nouvelle télécommande, une nouvelle puce, le port HDMI 2.1 et bien d’autres fonctionnalités pour compléter votre expérience « cinéma » à la maison. Cette box est actuellement au meilleur prix sur le site Leclerc.

L’essentiel à retenir de l’Apple TV 4K 2021

La compatibilité 4K HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos et 120 im/s

La télécommande améliorée

La puissance de la puce A12 Bionic

L’écosystème d’Apple

Lancé à 199 euros, l’Apple TV 4K 2021 (32 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 179 euros sur le site marchand Leclerc, soit 20 euros d’économies sur la facture.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Apple TV 4K 2021.

Un design inchangé

Esthétiquement, la nouvelle génération de l’Apple TV conserve son boîtier noir en forme de cube. Son design a fait ses preuves, à la fois sobre et élégant, le boîtier se fondera parfaitement dans votre salon du fait de son petit gabarit. Mais une fois retourné, c’est au niveau de la connectique que le boîtier évolue légèrement. À présent, il intègre un port HDMI 2.1 pour autoriser l’affichage de 120 images par seconde en 4K. Mais pour le moment, l’Apple TV ne gère que la 4K en 60 images par seconde.

Des nouveautés pour une expérience plus convaincante

Parmi les nouveautés, l’Apple TV 4K de 2021 est animé par la puce A12 Bionic contre la A10X autrefois, certes il ne s’agit pas du processeur de dernière génération de la marque à la pomme, mais elle se montrera efficace et promet de meilleures performances. Ce changement promet une puissance supérieure de 50 % par rapport au précédent modèle, selon le constructeur. Même la quantité de stockage interne a été améliorée, vous pouvez désormais compter sur 32 Go de mémoire vive.

Côté affichage, l’Apple TV permet d’afficher des vidéos en Ultra HD 4K 3 840 x 2 160 pixels jusqu’à 60 images par seconde pour des images nettes et fluides. Et grâce à la nouvelle puce intégrée dans le boîtier, ce dernier est compatible HDR à haut framerate ce qui plaira aux fans de sport pour profiter de couleurs riches, réalistes et détaillées. S’ajoute à cela, les normes vidéo HDR10, Dolby Atmos et Dolby Vision, pour vous donner l’impression d’être au cinéma avec un son immersif dans toute la pièce. Apple a également dévoilé une nouvelle façon de recalibrer la qualité de l’image et d’optimiser la colorimétrie grâce à votre iPhone. Il suffit de coller l’iPhone à votre téléviseur, lancez le service et l’Apple TV se charge d’étalonner les couleurs de l’écran afin d’offrir le meilleur résultat possible.

Un nouveau look pour la Siri remote et la force de l’écosystème d’Apple

Si le constructeur américain a tenu à conserver le même look pour son boîtier, ce n’est pas le cas de la télécommande. Elle s’offre un relooking qui nous fait penser à l’ancien iPod, en s’équipant désormais d’un bouton circulaire à la fois cliquable et tactile. Apple peaufine l’expérience utilisateur, en proposant un contrôle plus précis et plus fluide. Il est plus facile de naviguer dans l’interface qu’auparavant. La firme de Cupertino a souhaité aussi apporter plus de confort, et faire de la Siri Remote la télécommande centrale de votre salon. Pour cela, la télécommande dispose de deux nouveaux boutons, Power et Mute. Plus besoin donc de jongler entre la télécommande de votre TV et celle de l’Apple TV pour allumer/éteindre votre téléviseur ou couper le son. Il y a même le bouton Siri, placé sur la tranche droite, si vous souhaitez utiliser des requêtes vocales.

Ce boîtier s’intégrera parfaitement dans votre maison, surtout si vous possédez un appareil Apple. Votre iPhone peut se transformer en télécommande, pas besoin d’application dédiée cela se fait automatiquement c’est là toute la magie d’Apple. Il est même possible d’y connecter vos AirPods Pro ou AirPods Max pour ne pas faire de bruit et profiter de l’audio spatial. L’interface d’Apple tvOS est toujours de la partie. Fluide et intuitive, elle saura répondre à vos besoins en intégrant vos applications préférées comme Netflix, YouTube, etc. Il est également possible d’ajouter une manette en Bluetooth — dont les nouvelles manettes des consoles next-gen — afin de profiter des jeux d’Apple Arcade avec la meilleure expérience possible.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire la fiche technique de l’Apple TV 4K 2021.

Quelles sont les alternatives ?

Afin de découvrir les alternatives disponibles à l’Apple TV 4K, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures box Android TV et boîtiers multimédias en 2021.