Compacte et puissante, cette barre de son Samsung est à seulement 99 €

Un bon téléviseur c'est bien, mais avec un bon son c'est encore meilleur. Surtout qu'en ce moment, la barre de son Samsung HW-S41T est à seulement 99 euros. Elle va rendre vos films et séries bien plus impactant.

Une barre de son est un must-have pour améliorer le rendu sonore de vos contenus préférés sur votre TV, dont la partie audio est souvent délaissée. Dans ce domaine, Samsung propose des produits avec un bon rapport qualité-prix, à l’image de sa référence HW-S41T qui tombe sous la barre des 100 euros grâce à cette promotion.

Les points forts de la Samsung HW-S41T

Une barre de son compact au design raffiné

Un caisson de basse intégré

Un son clair et puissant compatible Dolby Digital

Compatible Bluetooth multipoint

Au lieu d’un prix avoisinant généralement les 150 euros, la barre de son Samsung HW-S41T est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 99,99 euros sur Cdiscount.

Un design sobre et minimaliste

À première vu, le modèle HW-S41T est une barre de son élégante avec des lignes épurées, qui profite de la qualité de fabrication Samsung. Avec son revêtement en tissu acoustique premium de la célèbre marque danoise Kvadrat, la barre de son s’intègre facilement à tous les environnements. Ainsi, avec des dimensions de 68 cm de longueur, pour 6,8 cm de hauteur et 11,5 cm de profondeur, elle peut s’installer facilement devant n’importe quel téléviseur, sans risquer d’empiéter sur l’écran. Peu encombrante, sachez que vous pourrez, si vous le souhaitez, la fixer au mur.

Délivrant un son puissant pour optimiser vos contenus

Malgré son format compact, la barre de son Samsung HW-S41T fait peu de compromis sur la qualité sonore. Que cela soit pour améliorer le son de votre téléviseur ou pour écouter de la musique, elle est en mesure de délivrer un son puissant et détaillé. Elle propose une puissance totale de 100 Watts qui alimente 4 haut-parleurs et un caisson de basses. Une fois associée à votre TV, la barre de son est capable d’améliorer le son en fonction du contenu que vous regardez grâce à la technologie Smart Sound. L’expérience sonore est donc optimisée, que vous regardiez un film d’action, un match de sport, un concert, etc. Mais ce que l’on appréciera surtout, c’est sa compatibilité avec le son en Dolby Digital qui va donner un effet surround.

Conçu également pour écouter de la musique dans de bonnes conditions, vous pourrez y connecter votre smartphone ou votre tablette. La présence d’un mode Musique permettra d’ailleurs d’optimiser le son de la chanson en lecture afin d’en préserver la qualité sonore. Enfin, vous pouvez connecter simultanément deux smartphones à votre barre de son, grâce au Bluetooth multipoint. Sachez qu’il n’y a pas de port HDMI sur cette barre de son.

Et la concurrence ?

