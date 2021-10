Xgimi Mogo Pro : ce vidéoprojecteur est similaire à celui de Xiaomi, mais coûte moins cher

Relativement anonyme dans nos contrées, la marque Xgimi propose pourtant des produits qui gagneraient à être plus connus comme ce Mogo Pro. Il s'agit d'un vidéoprojecteur Full HD transportable et son prix chute aujourd'hui à 479 euros au lieu de 599 euros sur le site de la Fnac.

Le Mogo Pro est un vidéoprojecteur offrant peu ou proue la même expérience que le Mi Smart Compact Projector, mais pour un prix bien plus abordable aujourd’hui grâce à cette promotion. En effet, celui de Xiaomi est vendu à 599 euros, mais celui de Xgimi coûte actuellement 120 euros de moins, soit 20 % de remise immédiate.

Ce qu’il faut retenir du Xgimi Mogo Pro

Un vidéoprojecteur Full HD jusqu’à 100 pouces

La batterie intégrée pour en profiter dehors (le soir)

L’expérience Android TV et la compatibilité Google Assistant

Au lieu de 599 euros habituellement, le Xgimi Mogo Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 479 euros sur le site de la Fnac. Le produit sera expédié à partir du 21 octobre prochain et la livraison est gratuite.

Un design compact pour faciliter le transport

Le Xgimi Mogo Pro propose pratiquement le look d’une enceinte connectée avec cette grille qui entoure le produit, mais c’est bel et bien un vidéoprojecteur. Compact qui plus est, car la hauteur de 14,5 cm dépasse à peine celle d’un smartphone. Il est aussi léger avec un poids estimé en dessous de 1 kilo. Tout cela permet de déplacer l’objet plus facilement, que ce soit à l’intérieur de votre maison/appartement ou même dans votre jardin le soir. En effet, ces petites dimensions prennent tout leur sens lorsqu’on sait que le vidéoprojecteur intègre une batterie pour l’utiliser à l’extérieur, pendant deux heures environ — soit le temps d’un film.

Une expérience presque similaire à celle du Mi Smart Projector Compact

On dit ensuite que le vidéoprojecteur de la marque Xgimi est plus ou moins similaire à celui de Xiaomi, car il propose la même expérience centrée autour d’Android TV, le célèbre OS de Google. Ce dernier offre une interface claire et riche de propositions personnalisées en fonction de vos goûts, sans oublier la possibilité d’accéder très facilement aux nombreuses applications du Play Store, dont celles qui sont vos favorites pour le streaming, en passant par Netflix, Disney+, MyCanal, Prime Video, etc. La compatibilité avec Google Assistant est aussi de la partie.

Au niveau de l’affichage vidéo, on retrouve une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) sur une diagonale pouvant aller jusqu’à 100 pouces, soit 254 centimètres. La luminosité est de 300 lumens, c’est donc 200 de moins que le vidéoprojecteur de Xiaomi, mais cela suffit amplement pour profiter d’une image suffisamment éclairée lorsque vous êtes à 1,50 mètre de distance. On apprécie d’ailleurs la mise au point et correction du trapèze automatique à chaque déplacement de l’appareil, dans le but d’obtenir un rendu toujours net. Tout cela s’accompagne d’un son puissant et équilibré grâce aux deux haut-parleurs de 3 W signés Harman-Kardon.

Notez enfin que le Mogo Pro propose un port USB et un port HDMI, ce dernier étant très utile pour brancher une console de jeux vidéo par exemple.

