SanDisk Ultra 3D : cet excellent SSD 1 To est au meilleur prix sur Amazon

SanDisk est un expert des solutions de stockage en tout genre, en passant des microSD jusqu'aux SSD. Cette dernière catégorie est aujourd'hui à l'honneur chez la marque californienne puisque son excellente référence Ultra 3D de 1 To est en promotion à seulement 84,99 euros sur Amazon.

À chaque nouvelle avancée technologique, l’ancienne baisse très souvent fortement le prix. On a déjà aperçu ce phénomène avec les disques durs, mais ce sont maintenant les SSD qui deviennent beaucoup plus abordables qu’avant depuis l’arrivée des NVMe. Les rapports capacité-prix deviennent excellents, comme en témoigne aujourd’hui le SanDisk Ultra 3D 1 To à -35 %.

Ce qu’il faut retenir du SSD de SanDisk

La vitesse de transfert élevée : jusqu’à 560 Mo/s

La technologie 3D Nand pour améliorer l’endurance

Compatible avec les PC fixes et portables (sauf ultrabook)

Au lieu d’un prix barré à 129,99 euros, le SSD SanDisk Ultra 3D d’une capacité de 1 To est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 84,99 euros sur Amazon, ce qui est accessoirement le prix le plus bas jamais constaté sur le site de Jeff Bezos.

Du stockage fiable et rapide

Comme dit précédemment, SanDisk est un expert dans le domaine du stockage et son savoir-faire acquis sur de nombreuses années découle aujourd’hui sur de nombreuses références du catalogue de la marque, notamment les SSD. Son Ultra 3D propose une capacité de 1 To, avec des vitesses allant jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture.

C’est cinq fois plus rapide qu’un disque dur traditionnel, mais son gros avantage est de proposer la technologie nCache 2.0 pour des vitesses de rafale plus rapide que la moyenne. Il dispose également de la technologie 3D NAND pour une fiabilité supérieure et une consommation électrique moindre. La durée de vie de la batterie d’un ordinateur portable se voit également étendue, s’il en est équipé.

Compatible avec les PC fixes et portables

Les SSD classiques se branchent en SATA et le SanDisk Ultra 3D ne déroge évidemment pas à la règle. Pensez d’ailleurs à vous équiper d’un câble adéquat, puisque ce dernier n’est pas inclus dans la boîte. Il est compatible avec n’importe quel PC fixe et portable intégrant une interface SATA jusqu’à 6.0 Gb/s sur la carte mère, ce qui n’est donc pas le cas des récents ultrabooks qui proposent généralement des ports PCIe pour du NVMe.

Une fois le SSD installé et configuré, vous pourrez accéder au tableau de bord depuis votre machine afin de veiller à la bonne santé de votre système de stockage, comme la vitesse ou la température (qui ne chauffe pas tout en étant silencieux). Vous aurez aussi la possibilité d’utiliser le logiciel de clonage intégré pour récupérer plus facilement vos données en cas de pépin.

