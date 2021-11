OnePlus Mystery Box : seulement 10 € pour peut-être recevoir un smartphone

OnePlus prépare l'arrivée du Black Friday avec des promotions vraiment intéressantes sur ses produits phares, mais aujourd'hui la Mystery Box vient piquer notre curiosité puisqu'elle ne coûte en ce moment que 10 euros au lieu de 98,90 euros et elle permet de recevoir à coup sûr des OnePlus Buds avec un autre produit aléatoire.

OnePlus est une marque proposant de nombreux produits tech, en passant par les smartphones, les écouteurs sans fil, les montres connectées ou encore tous types d’accessoires (chargeur sans fil, bloc d’alimentation, etc.). Et à l’approche du Black Friday, le constructeur connu pour son slogan « NEVER SETTLE » propose aujourd’hui une boîte mystère à moins de 10 euros réunissant deux produits, dont un aléatoire.

C’est quoi la OnePlus Mystery Box ?

Une boîte mystère à moins de 10 euros

Avec des OnePlus Buds inclus

Et 1 autre produit aléatoire

Au lieu de 98,90 euros habituellement, la OnePlus Mystery Box est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 9,90 euros sur le site officiel de la marque. Elle comprend les OnePlus Buds et un produit aléatoire parmi le OnePlus Nord Gray Onyx 8+128Go, la OnePlus Watch Moonlight Silver, le OnePlus Warp Charge Type-C Cable 100cm et le OnePlus FW20 Duo Pack Active Socks.

L’offre est déjà en rupture de stock, mais un réassort devrait normalement avoir lieu à 14h aujourd’hui.

Un smartphone pour seulement 10 € ?

En plus des écouteurs sans fil OnePlus Buds obligatoirement inclus dans la boîte mystère, vous aurez peut-être la chance de recevoir un smartphone gratuit. Il s’agit du OnePlus Nord premier du nom, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, qui coûte habituellement plus de 300 euros. La fiche technique de ce dernier est très intéressante, puisqu’avec un écran AMOLED à 90 Hz, un quadruple capteur photo de 48 + 8 + 5 + 2 mégapixels et une batterie de 4 115 mAh accompagnée de la charge rapide jusqu’à 30 W. Les performances sont d’ailleurs assurées par l’excellent Snapdragon 765G pour offrir à l’utilisateur une expérience fluide en toute circonstance, sans oublier la possibilité de lire les meilleurs jeux 3D sur mobile. Voici notre test.

Cependant, il faut bien sûr comprendre que vous ne recevrez pas obligatoirement ce smartphone en plus des écouteurs sans fil avec la OnePlus Mystery Box. Il y a d’autres produits aléatoires intéressants.

Ou une montre connectée, mais vous n’avez pas le choix !

Dans les produits cités par la marque, on trouve également la OnePlus Watch, une montre connectée avec de nombreuses qualités, à commencer par son écran OLED circulaire de 1,39 pouce très agréable à regarder. On apprécie aussi sa bonne autonomie de deux semaines et ses nombreuses fonctionnalités liées à la santé et le sport (110 modes d’entrainement au total). Elle est compatible Bluetooth 5.0 et offre une capacité de stockage de 4 Go, tout ça pour utiliser la montre sans smartphone. La montre coûte normalement 159 euros et voici notre test si vous souhaitez en savoir plus.

Les deux autres produits sont un peu moins prestigieux, à savoir le OnePlus Warp Charge Type-C Cable 100cm et le OnePlus FW20 Duo Pack Active Socks, mais ce sont tout de même des cadeaux sympathiques à côté des écouteurs sans fil qui valent normalement 89 euros.