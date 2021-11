La montre connectée premium Xiaomi Mi Watch est à plus de 40 % sur Amazon

Débarquée en France dans le début de l'année, la Xiaomi Mi Watch est une montre connectée abordable qui n'a pas à rougir de la concurrence. Avec sa grande autonomie, son écran de qualité et ses multiples fonctionnalités, elle fait sans doute partie des meilleurs deals surtout en passant de 87 euros au lieu de 149 euros à son lancement.

Grande sœur de la Mi Watch Lite, la Mi Watch de Xiaomi est une montre connectée plus complète et plus premium. Cette smartwatch qui ne manque pas d’atouts est proposée à un excellent rapport qualité-prix afin de faire de l’ombre à la concurrence. Déjà abordable, la montre connectée de la marque chinoise est en ce moment en promotion et perd plus de 60 euros sur son prix d’origine.

Ce qu’il faut retenir de la Mi Watch

Le GPS ultra précis

L’écran AMOLED avec Always-On

L’autonomie pouvant aller jusqu’à 16 jours

Les nombreuses fonctionnalités liées au sport et à la santé

Avec un prix de lancement de 149 euros, la montre connectée Xiaomi Mi Watch est en ce moment en promotion à 87,60 euros sur Amazon, soit plus de 40 % de réduction.

Sachez que ce produit et vendu et expédié par Amazon UK.

Une montre connectée de qualité pour un prix contenu

Quand la plupart des constructeurs cherchent à se rapprocher du design de la montre connectée d’Apple, Xiaomi adopte un tout autre design pour sa smartwatch. Contrairement à la version Lite, la Mi Watch classique adopte un format cylindrique, pour finalement se rapprocher des Galaxy Watch de Samsung. La montre aborde un look sobre et élégant, avec un poids de seulement 32 grammes qui ne fait que conforter sa discrétion, même pour celui qui la porte. Elle dispose de deux boutons physiques sur les côtés du cadran servant à la navigation et aux modes sportifs.

Elle intègre ensuite un bel écran AMOLED de 1,39 pouce affichant une définition de 454 x 454 pixels et surtout une excellente luminosité dont le score peut aller jusqu’à 450 cd/m2 pour pouvoir être utilisée dans toutes les conditions de luminosité. Elle profite également de la fonctionnalité Always-on Display.

Une montre au service de la santé et du sport

Bien entendu, la montre vous accompagne au quotidien et embarque de nombreux capteurs. La Mi Watch est capable de mesurer le rythme cardiaque, le niveau d’oxygénation du sang (SPO2), la qualité du sommeil, le niveau de stress ou encore le niveau d’énergie. De nombreuses informations sont disponibles directement sur l’écran, mais il faut passer par l’application Mi Wear (disponible sur Android et iOS) pour des analyses plus poussées et complètes.

Elle propose notamment 17 activités qui sont proposées base comme : la marche en extérieur, le yoga, le triathlon, l’escalade ou jusqu’à la nage en eau libre — car étanche jusqu’à 5 ATM —, mais il est possible de rajouter 8 danses, 6 sports extérieurs ou 14 sports nautiques à cette liste. Sachez d’ailleurs qu’il est possible de paramétrer la montre pour qu’elle détecte automatiquement lorsque vous lancez un entraînement. Si en général les montres connectées intégrant nativement une puce GPS ont bien souvent la fâcheuse tendance d’avoir un suivi de parcours imprécis, ici ce n’est pas le cas, le GPS offre des tracés précis.

Avec une autonomie assurée

Si les smartphones de Xiaomi sont très endurants, c’est aussi le cas de ses montres connectées. L’un de ces principales atouts de la Mi Watch c’est son autonomie, car malgré une petite batterie de 460 mAh elle est capable de tenir 16 jours avec une utilisation standard, 22 jours avec le mode « autonomie ultra longue » et pendant 50 heures avec le GPS activé, selon la marque.

Dans les faits, il restait encore 70 % sans le mode Always-On activé après une semaine d’utilisation, puis la montre a pu tenir encore quatre jours supplémentaires avec cette fonctionnalité activée dans notre test. Il semble donc que les 16 jours annoncés par Xiaomi ne concernent qu’une utilisation sans écran Always-On et qu’avec ce mode activé, l’autonomie passe à environ une semaine — ce qui reste un excellent score par rapport à la concurrence. La recharge quant à elle se fait par l’intermédiaire d’un dock magnétique bien pratique, qui est fourni dans la boîte. Comptez 1h30 pour la recharger à 100 %.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Xiaomi Mi Watch.

