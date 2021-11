Le Portal Mini de Facebook coûte désormais 3 fois moins cher (-67 %)

Comme son nom l'indique, le Portal Mini est la version miniature de l'écran connecté de Meta (anciennement Facebook Inc.). Il a été commercialisé il y a deux ans à 149 euros, mais il ne coûte aujourd'hui plus que 49 euros pour devenir beaucoup plus abordable et bien plus attractif par la même occasion.

Les écrans connectés de la firme de Mark Zuckerberg ont récemment accueilli un nouveau modèle en 2021 avec le Portal Go, que l’on a déjà testé. Ce dernier rajoute l’aspect mobilité grâce à une batterie intégrée, mais si vous comptez laisser votre futur Portal au même endroit, on ne peut que vous conseiller de vous tourner vers la version Mini qui devient aujourd’hui beaucoup plus abordable grâce à une remise immédiate de 100 euros.

Ce qu’il faut retenir du Portal Mini

L’assistant Amazon Alexa est intégré

L’IA Facebook optimise les appels vidéo

La caméra dispose d’un angle de vision à 114°

Au lieu de 149 euros à son lancement, mais plus habituellement vendu à 99 euros depuis quelques temps, l’écran connecté Portal Mini de Meta (anciennement Facebook Inc.) est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 49 euros chez Amazon et Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Portal Mini. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un écran connecté avec l’assistant Alexa

Le Portal Mini est un écran connecté de Facebook, enfin de Meta, mais il veut faire bien plus que de simplement vous permettre de rester en contact facilement avec vos proches. En effet, il intègre Amazon Alexa et propose donc toutes les fonctionnalités que l’on peut avoir d’une enceinte de la gamme Echo, avec notamment la possibilité d’interagir avec l’assistant et lui poser toutes les questions qui vous passent par la tête, sans oublier le fait de pouvoir contrôler tous vos objets connectés compatibles, tels que vos ampoules Philips Hue ou votre thermostat Netatmo, par exemple. C’est un vrai plus et à ce prix il devient une excellente alternative.

Mini, mais pas au niveau des fonctionnalités

Cette version miniature intègre un écran de 8 pouces en définition HD, avec un système de détection automatique de l’environnement afin d’adapter la luminosité et l’étalonnage pour que la qualité d’affichage soit toujours optimale. On apprécie d’ailleurs la possibilité d’utiliser le Portal Mini comme un cadre photo pour faire défiler vos photos Facebook et Instagram, avec un rappel pour les anniversaires, mais on regrette tout de même les reflets bien présents, donc attention à où vous le placez dans la pièce.

La caméra de 13 mégapixels propose des angles de vision de 114 degrés, ce qui est suffisamment large pour introduire plusieurs personnes dans le cadre, même à courte distance. Mais le plus important, ce sont les nombreuses fonctionnalités disponibles pour améliorer l’expérience au quotidien. Il y a Smart Camera pour vous suivre et vous placer constamment au milieu de l’écran, il peut même zoomer ou s’élargir automatiquement selon votre position. Smart Sound est là pour améliorer les voix tout en réduisant les bruits de fond. On note également la présence de filtres AR (réalité augmentée) pour s’amuser un peu. Bref, tout est là pour vous faire passer des appels vidéo agréables en famille via Messenger ou WhatsApp, jusqu’à 7 personnes avec l’un et jusqu’à 3 personnes avec l’autre.

Le Black Friday arrive bientôt

Le Black Friday ne va pas tarder à débuter en France, avec de nombreuses promotions sur tous vos produits Tech préférés. Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera le 26 novembre prochain, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour être prêt le jour J :

