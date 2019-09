Les écrans connectés Facebook Portal et Portal Mini ainsi que l’accessoire Portal TV débarquent en France pour faciliter vos appels vidéo et se dotent d’une compatibilité avec WhatsApp. Les appareils doivent notamment réussir à rassurer les clients sur le respect de leur vie privée.

Il y a environ un an, sortait le premier appareil hardware commercialisé sous la marque Facebook et il s’appelait Portal. Il s’agissait d’un écran connecté équipé d’une caméra, dédié aux appels vidéo et intégrant Amazon Alexa. Et désormais, c’est à la seconde génération de cette gamme de produits d’entrer en scène avec un nouveau Facebook Portal, un Portal Mini et un Portal TV. Les trois appareils seront vendus en France.

Facebook Portal et Portal Mini

Le nouveau Facebook Portal change au niveau du design par rapport à la version de 2018. Il adopte en effet un cadre plus minimaliste pour se faire plus discret dans votre salon. Et la version mini adopte exactement la même esthétique, mais avec un écran de 8 pouces au lieu de 10 pouces sur le modèle classique. À chaque fois, il faut compter sur une définition HD.

La première génération était déjà compatible avec Messenger. Désormais, les Facebook Portal accueillent WhatsApp pour passer des appels vidéo, même à l’étranger. Les écrans connectés servent aussi à « consulter des photos et regarder des vidéos en mode portrait ou paysage », lit-on dans le communiqué de Facebook. « Portal et Portal Mini disposent également d’un haut-parleur intégré puissant, idéal pour écouter de la musique entre deux appels », explique aussi l’entreprise.

Portal TV

Portal TV n’est pas un écran connecté, mais permet de profiter des fonctionnalités des deux autres produits sur « le plus grand écran de votre domicile ». Il vous suffira de placer l’appareil doté d’une caméra près de votre téléviseur pour transférer vos appels vidéo dessus.

Fonctions intelligentes et vie privée

Facebook tient à mettre en avant sa fonctionnalité Smart Camera qui détecte l’action de manière autonome et zoome dessus. L’idée est que vous puissiez bouger à votre guise sans sortir du cadre. À cela s’ajoute la technologie Smart Sound qui se concentre sur l’enregistrement de la voix tout en atténuant les bruits parasites.

Évidemment, suite aux nombreuses polémiques sur le respect de la vie privée dans lesquelles est emmêlé Facebook, l’entreprise est un peu contrainte de rassurer les potentiels utilisateurs autant que faire se peut. La firme écrit carrément mettre « la confidentialité avant tout ». Ainsi, vous pouvez désactiver la caméra et le micro de Portal. Une lumière rouge indique quand ces deux composants sont désactivés et, en plus de cela, vous disposez même d’un cache-objectif. On n’est jamais assez prudent.

Reste à savoir désormais si ces arguments vont convaincre ou non les consommateurs. Enfin, notons que l’application Amazon Prime Video est préinstallée sur Portal. Idem pour l’assistant Amazon Alexa pour les commandes vocales.

Prix et disponibilité

Le nouveau Facebook Portal est annoncé à 199 euros en France, contre 149 euros pour Portal Mini. Les deux formats seront disponibles le 15 octobre. Pour Portal TV, il faudra patienter jusqu’au 5 novembre et dépenser 169 euros pour l’acheter.

Vous pourrez profiter d’une réduction de 50 euros pour l’achat de deux de ces appareils.