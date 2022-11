Cet écran connecté tombe à moins de 20 € grâce à un déstockage durant le Black Friday

Le Portal Mini conçu par Meta (anciennement Facebook), est un écran connecté de 8 pouces avec de nombreuses fonctionnalités pour devenir votre allié du quotidien. Aujourd’hui, il se négocie à seulement 19,99 euros.

La société Meta, connue anciennement sous le nom Facebook, propose des écrans connectés à la manière des Nest Hub de Google ou encore les Echo Show d’Amazon. L’un d’entre eux est le Portal Mini, un petit smart display qui trouvera facilement sa place sur la table de chevet, le salon ou bien encore la cuisine. Il permet de consulter des informations comme la météo, ou encore de consulter vos messages WhatsApp ou Messenger, mais aussi de faire des appels vidéos avec vos proches ou bien pour des réunions. Si à sa sortie son prix était assez onéreux, il est à présent vendu au rabais.

L’essentiel à retenir du Portal Mini

Un format compact avec un écran tactile de 8 pouces

Idéal pour passer des appels vidéos grâce à la caméra avec un angle de vision de 114 °

L’Assistant Amazon intégré

Lancé au prix de 149 euros, l’écran connecté Portal Mini de Facebook est depuis très régulièrement en forte promotion. Aujourd’hui on le retrouve à seulement 19,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Un petit écran de qualité

Le Portal Mini présente aujourd’hui de bons arguments par rapport à la concurrence. Au vu de son tarif, il devient plus intéressant et même si ce produit est sorti il y a maintenant trois ans, il reste toujours aussi agréable à utiliser. Il intègre Amazon Alexa et propose donc toutes les fonctionnalités que l’on peut avoir d’une enceinte de la gamme Echo, avec notamment la possibilité d’interagir avec l’assistant et lui poser toutes les questions qui vous passent par la tête, sans oublier le fait de pouvoir contrôler tous vos objets connectés compatibles, tels que vos ampoules Philips Hue, par exemple. C’est un vrai plus et à ce prix il devient une excellente alternative.

Avec son appellation Mini, il faut s’attendre à un écran compact qui prendra peu de place et qui peut être installé aussi bien dans votre cuisine, votre salon ou bien votre chambre sans prendre trop de place. Il intègre un écran de 8 pouces en définition HD, avec un système de détection automatique de l’environnement afin d’adapter la luminosité et l’étalonnage pour que la qualité d’affichage soit toujours optimale. On apprécie d’ailleurs la possibilité d’utiliser le Portal Mini comme un cadre photo pour faire défiler vos photos Facebook et Instagram, avec un rappel pour les anniversaires. En revanche, il y a tout de même des reflets bien présents, donc attention à où vous le placez dans la pièce.

Parfait pour les visios

Cet écran connecté est avant tout pensé pour passer des appels vidéos via Messenger et WhatsApp, même si votre destinataire est sur smartphone ou tablette. Et même professionnellement, il est important de proposer un produit pour assurer vos visioconférences. Pour cela on retrouve une caméra de 13 mégapixels avec des angles de vision de 114 degrés, ce qui est suffisamment large pour introduire plusieurs personnes dans le cadre, même à courte distance.

Mais le plus important, ce sont les nombreuses fonctionnalités disponibles pour améliorer l’expérience au quotidien. Il y a Smart Camera pour vous suivre et vous placer constamment au milieu de l’écran, il peut même zoomer ou s’élargir automatiquement selon votre position. Smart Sound est là pour améliorer les voix tout en réduisant les bruits de fond. D’ailleurs, le géant des réseaux sociaux pense également à vos enfants, en intégrant un mode Story Time et Effets AR. Vous allez pouvoir donner vie aux histoires que vous racontez à vos enfants avant de dormir, avec de la musique, des animations et des effets de réalité augmentée. Bref, tout est là pour vous faire passer des appels vidéo agréables en famille via Messenger ou WhatsApp, jusqu’à 7 personnes avec l’un et jusqu’à 3 personnes avec l’autre.

