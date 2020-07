Moins de 100 euros pour le Facebook Portal Mini, l’écran connecté avec Alexa

Avec Amazon Alexa d'intégré, l'écran connecté Facebook Portal propose ses services Messenger et WhatsApp pour des visioconférences optimales. Durant les soldes d'été, le Portal est disponible à 99 euros au lieu de 149 chez Darty.

Facebook a tenté de s’engouffrer dans le marché des objets connectés avec la gamme Portal. Le modèle Mini, avec son écran 8 pouces est en promotion pour les soldes. Habituellement proposé à 149 euros, Darty l’affiche en ce moment à 99 euros. Une offre intéressante si vous cherchez un écran connecté avec l’assistant Alexa.

Le Facebook Portal Mini en bref

Amazon Alexa intégré

Une caméra avec un angle de vision de 114 °

L’IA Facebook pour optimiser les appels vidéo

L’écran connecté Facebook Portal Mini est disponible à 99 euros chez Darty au lieu de 149 euros. Il est disponible dans deux coloris : en noir ou en blanc.

Pour en savoir plus 👇

Le Facebook Portal Mini est un écran connecté de 8 pouces avec une définition HD. Facebook a mis en place un système de détection automatique de l’environnement afin d’adapter la luminosité et l’étalonnage de l’écran pour que la qualité d’affichage soit optimale. On regrettera tout de même les reflets bien présents, attention à où vous le placez.

Niveau logiciel, le Portal intègre l’assistant Amazon Alexa qui est toujours aussi efficace pour contrôler vos objets connectés et pour répondre à vos questions. Il peut donc facilement prendre la place d’une enceinte Echo dans une pièce de la maison.

Produit de Menlo Park oblige, on retrouve Facebook et Instagram pour afficher des diaporamas de photos lorsque l’appareil est en veille et Messenger et WhatsApp pour les visioconférences. Pour les appels vidéo, le Portal a une caméra de 13 MP avec un angle de vision de 114 °. L’IA va ensuite rogner dans l’image pour cadrer selon votre position par rapport au Portal pour que vous soyez toujours au centre de l’image. Le Portal propose également de très bons haut-parleurs que ce soit pour la voix ou la musique.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Portal Mini from Facebook.

Soldes d’été 2020 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 15 juillet, Frandroid fait les soldes ! Nos spécialistes bons plans sont sur le pont pour sélectionner et vous proposer les meilleures offres du tech de l’événement.

Retrouvez notre sélection en direct pour ne rater aucune offre

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Cdiscount ou Fnac/Darty, mais aussi des sélections par thématique, en passant par les objets connectés, les ordinateurs portables, les trottinettes électriques et, bien évidemment, des smartphones avec des marques mondialement connues comme Samsung et Apple.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale soldes d’été 2020.