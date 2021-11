68 €, c’est le prix fou de l’excellent SSD Samsung 870 QVO 1 To sur Amazon

Le géant Amazon anticipe le Black Friday et propose à un très bon prix pour le Samsung 870 QVO dans sa version 1 To. Ce SSD performant est une valeur sûre qui passe de 109 euros à 68 euros seulement.

Samsung est connu comme le leader numéro 1 sur le marché des smartphones, pourtant la firme sud-coréenne a d’autres atouts dans sa manche et propose des solutions de stockage fiables avec ses différents SSD. Avec son 870 QVO, la marque propose un SSD de qualité qui profite actuellement de plus de 35 % de réduction.

Le SSD 870 QVO de Samsung propose

Une grande capacité de stockage : 1 To

De bonnes performances avec des débits allant jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture

Un format plus compact qu’un SSD classique

Avec un prix barré de 109,99 euros, le SSD Samsung 870 QVO de 1 To est désormais disponible en promotion à seulement 68 euros sur Amazon soit plus de 40 euros de réduction.

Retrouvez le Samsung 870 QVO 1 To à 68 € sur Amazon

Un SSD fiable offrant des performances élevées

Le SSD 870 QVO est une excellente référence chez Samsung, et garde la même apparence que le modèle précédent. Le 870 garde un format SATA 2,5 pouces pour pouvoir facilement s’insérer dans les entrailles de votre ordinateur. Esthétiquement la même, cette seconde génération offre une vitesse aléatoire et une performance améliorée.

Ses vitesses de lecture et d’écriture peuvent atteindre respectivement 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Samsung promet une amélioration de 15% des performances en lecture et écritures aléatoires, par rapport au 860 QVO. Avec de telles performances, les temps de chargement seront réduits et les transferts deviendront très rapides. De plus, le 870 intègre la nouvelle technologie TurboWrite qui va permettre d’accélérer les vitesses d’écriture, mais aussi de maintenir un niveau de performance élevé à long terme, grâce à une mémoire cache plus importante. Quant à la mémoire V-NAND de 4e génération, elle est toujours de la partie, et apportera un boost d’endurance — lors de transferts de fichiers par exemple — de rapidité et permettra aussi d’économiser de l’énergie.

Durable dans le temps, avec une belle capacité de stockage

C’est bien connu, les SSD sont plus résistants que les disques durs traditionnels et le 870 QVO n’échappe pas à la règle. Grâce à l’absence de pièces mécaniques, le disque interne de Samsung est plus apte à résister aux chocs et aux vibrations. Cela promet une durabilité plus grande, d’autant plus que le constructeur garantit son produit durant 3 ans.

Enfin, doté d’une capacité de stockage de 1 To, ce SSD vous offre davantage d’espace sur votre PC pour pouvoir profiter de plus de contenus comme des jeux vidéo, des applications et des logiciels.

Retrouvez le Samsung 870 QVO 1 To à 68 € sur Amazon

Le Black Friday, c’est maintenant ?

Le Black Friday ne va pas tarder à débuter en France, mais plusieurs marchands ont choisi de mettre leurs offres en ligne en avant-première. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera officiellement le 26 novembre prochain, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des avant-premières ou des offres qui seront mises en ligne sur la vraie journée de lancement :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.