L’écran gaming Samsung Odyssey G5 27″ (WQHD et 144 Hz) chute à 209 € au lieu de 299 €

Avec sa gamme Odyssey, Samsung ne lésine pas sur les capacités de ses écrans dédiés au gaming. C’est le cas du modèle G5 de 27 pouces, qui possède une fiche technique assez musclée pour convaincre les joueurs à la recherche de bonnes performances. D’ailleurs il passe de 309,99 euros à 209,99 euros grâce à une réduction doublée d’une ODR.

Que vous soyez un joueur professionnel ou occasionnel, il est évident que de disposer un moniteur efficace est primordial pour assurer lors de vos sessions de jeux. Samsung a bien pris en compte ces exigences et le prouve avec son écran Odyssey G5. Conçu pour le gaming, cet écran propose toutes les caractéristiques que l’on attend : une très bonne définition, un taux de rafraîchissement élevé, ainsi qu’une foule de fonctionnalités supplémentaires pratiques pour améliorer son expérience. Déjà proposé à un bon rapport qualité-prix, il devient plus intéressant grâce à une réduction de 100 euros.

Ce qu’il faut retenir du moniteur Samsung

Une dalle VA incurvée de 27 pouces en définition WQHD avec un taux de rafraîchissement à 144 Hz

Un temps de réponse rapide, seulement 1 ms

En bonus : la compatibilité avec AMD FreeSync et HDR10

Au lieu d’un prix barré à 309,99 euros, le moniteur gaming Samsung Odyssey G5 de 27 pouces se trouve en promotion à 249,99 euros chez Boulanger ainsi que chez Darty. Toutefois, il est possible de l’obtenir à 209,99 euros grâce à une ODR d’une valeur de 40 euros valable du 22 novembre 2021 au 30 janvier 2022 inclus.

Retrouvez l'écran Odyssey G5 27' à 209,99 € chez Boulanger

Retrouvez l'écran Odyssey G5 27' à 209,99 € chez Darty

Un écran immersif qui délivre une très bonne qualité d’image

Samsung a doté son Odyssey G5 d’un look futuriste avec une dalle prometteuse. Elle a la particularité d’être incurvée avec une courbure 1000R, et des bordures ultra-fines sur 3 côtés pour vous immerger au cœur de l’action. Ce format s’avère très confortable et adapté à une large variété d’applications, allant de la bureautique au gaming. L’écran incurvé va améliorer votre champ de vision par rapport à un écran plat, et vous permettra de vivre votre expérience de manière plus réaliste.

Au niveau de l’affichage, cet écran dispose d’une diagonale de 27 pouces et une dalle VA de bonne facture, qui met l’accent sur les contrastes et surtout les noirs profonds. Quant à la résolution, le G5 de Samsung offre une définition WQHD 2560 × 1440 pixels. C’est ue résolution très appréciée des joueurs et joueuses PC, car elle permet de bénéficier d’une qualité d’image excellente avec des couleurs vives et bien détaillées.

Assure de bonnes performances en jeu grâce à sa fiche technique solide

En plus d’offrir une belle définition, la dalle propose un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz, pour un gain de fluidité et de précision non négligeable. Cela s’avère être très utile dans les jeux qui nécessitent d’une bonne réactivité — type FPS. De plus, Samsung assure un écran réactif grâce à un temps de réponse de seulement 1 milliseconde. Cela vous garantit d’être toujours au bon timing dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes.

Dans la continuité d’offrir un écran gaming performant, la marque coréenne rend compatible son moniteur avec la technologie AMD FreeSync Premium, très utile pour éviter les problèmes de tearing, traduit par les déchirements et saccades de l’image au court de vos parties, et avoir des sessions fluides. Le Samsung Odyssey G5 est même compatible avec le HDR10 afin d’obtenir une expérience de visionnage plus réaliste. Une fois activée, on retrouve un contraste avec des noirs plus profonds et des blancs plus éclatants. Et puisqu’il est important de préserver ses yeux surtout quand les parties de jeu se prolongent, Samsung a intégré la technologie Flicker-Free, qui se charge d’annuler le scintillement, ainsi que Eye Saver, qui va atténuer la lumière bleue. Quant à la connectique de cet écran, elle est plutôt complète avec une entrée HDMI, une entrée DisplayPort et une prise casque.

Retrouvez l'écran Odyssey G5 27' à 209,99 € chez Boulanger

Retrouvez l'écran Odyssey G5 27' à 209,99 € chez Darty

Lire aussi

Quel écran PC pour le gaming choisir en 2021 ?

Le Black Friday, c’est maintenant ?

Le Black Friday ne va pas tarder à débuter en France, mais plusieurs marchands ont choisi de mettre leurs offres en ligne en avant-première. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera officiellement le 26 novembre prochain, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des avant-premières ou des offres qui seront mises en ligne sur la vraie journée de lancement :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.