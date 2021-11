Boulanger propose un kit Philips Hue avec l’Echo Dot 4 d’Amazon à moitié prix

Le Black Friday est l'occasion idéale si vous souhaitez débuter une installation domotique sans y mettre le prix fort. Le pack Philips Hue comprenant deux ampoules connectées, un pont de connexion et l'enceinte connectée d'Amazon, bénéficie d’une réduction de 50 % : son prix passe de 199,99 euros à 99,99 euros chez Boulanger.

Si vous souhaitez entamer une installation avec des objets connectés chez vous, il est plus qu’intéressant de miser sur des packs qui réunissent déjà tout le nécessaire pour débuter sereinement, et ce, sans casser sa tirelire. C’est aujourd’hui le cas de ce pack comprenant l’enceinte connectée d’Amazon, deux ampoules connectées et le pont de connexion Philips Hue qui est proposé à moins 50 % lors du Black Friday.

Ce qu’il faut retenir de ce pack

Une enceinte avec un design arrondi et discret

Alexa et ses fonctionnalités domotiques

Avec 2 ampoules Philips Hue de qualité

Bonus : le pont de connexion indispensable

En ce moment, vous pouvez retrouver sur le site Boulanger un pack Philips Hue avec deux ampoules connectées ainsi que l’enceinte connectée d’Amazon l’Echo Dot 4 à moins 50 %. Le pack passe donc à 99 euros au lieu des 199 euros demandés initialement.

Retrouvez le pack Echo Dot 4 + kit Philips Hue à 99,99 € chez Boulanger

L’enceinte vendue seule est également en promotion, elle est à 29,99 euros au lieu de 59,99 euros chez Boulanger et Amazon.

Retrouvez l'Echo Dot à 29,99 € chez Boulanger

Retrouvez l'Echo Dot à 29,99 € sur Amazon

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Echo Dot 4 d’Amazon.

Un nouveau look avec de meilleures prouesses au niveau sonore

Pour la quatrième génération de son enceinte connectée phare, Amazon décide d’arrêter le format galet en optant plutôt pour un design cylindrique plus esthétique et moderne. En plus, ce changement n’a pas de lourde conséquence sur le format de l’enceinte et reste compacte avec ses dimensions de 100 x 100 x 89 mm. Elle s’accompagne toujours de sa bande lumineuse sur la base qui se reflète sur les surfaces, lorsqu’à Alexa est sollicitée.

Le véritable changement réside au niveau des performances, qui se sont nettement améliorées par rapport au modèle précédent. La version 2020 de l’Echo dot dispose d’un haut-parleur de 41 mm, assurant une meilleure qualité sonore. L’enceinte offre des sons plus nets, des aigus bien clairs et des basses mieux équilibrées. Pour son gabarit, l’enceinte est relativement forte, mais insuffisante pour écouter de la musique dans votre salon en tant qu’enceinte principale. Pour remédier à cela, nous vous conseillons de connecter deux enceintes entre elles grâce à sa compatibilité multiroom, et ça fonctionne même avec l’Echo Dot 3. Vous pouvez même la relier à un système audio déjà existant (barre de son, enceinte externe, etc.) via Bluetooth ou le port jack 3,5 mm.

Amazon Echo Dot + Philips Hue : l’association parfaite pour un éclairage connecté

Bien évidemment, l’Echo Dot 4 est équipée de plusieurs micros pour vous entendre dire « Alexa… » même à l’autre bout de la pièce. Vous pourrez alors lui poser des questions, jouer de la musique ou encore allumer et étendre vos ampoules connectées. Et ça tombe bien, puisque dans ce bon plan on retrouve deux ampoules connectées de la marque Philips Hue. Ces ampoules sont tout simplement ce qui se fait de mieux sur le marché, et sont une excellente alternative aux éclairages standards. Et si vous êtes réticent pour l’installation de ses ampoules connectées, n’ayez crainte, car de ce côté là, le constructeur a bien conçu ses produits pour éviter toute mauvaise aventure lors de l’installation.

Cela se fait simplement puisqu’il suffit de connecter le pont de connexion à une prise secteur qui est fournit dans ce pack. Il est indispensable pour bénéficier d’une longue portée, car les ampoules Philips Hue utilisent le protocole Zigbee, et non le Wi-Fi. Cette solution est d’ailleurs moins gourmande en énergie. Le pont devra être connecté à votre box Internet : les ampoules seront aussitôt prêtes à s’illuminer après cela. Puis vous pourrez profiter de l’application de Philips Hue, offrant une large palette de plus de 16 millions de couleurs afin de créer une ambiance personnalisée et harmonieuse. Sur cette dernière, il sera également possible de programmer l’allumage ou l’extinction des ampoules, créer des scénarios de luminosité, simuler une présence chez vous ou utiliser la géolocalisation pour que les ampoules s’allument avant votre arrivée chez vous. Compatible avec l’assistant Alexa, vous pourrez contrôler vos lumières à la voix.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Amazon Echo Dot 2020.

