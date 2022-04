L’Amazon Echo Dot 4 est à moitié prix, ou encore moins chère si vous en prenez 2

La mini enceinte connectée d'Amazon, l'Echo Dot 4e génération, est en ce moment à un très bon prix. En effet, elle est à -50 % sur Amazon, et peut même être encore moins chère à l'unité pour l'achat d'un lot de deux.

Les enceintes connectées se sont de plus en plus démocratisées dans nos intérieurs. HomePod, Google Nest, Sonos One… chaque marque possède son modèle. Amazon a sorti plusieurs versions de son Echo Dot. La quatrième et dernière en date, parue en 2020 et profitant d’un design revisité, profite maintenant régulièrement des promotions, comme aujourd’hui avec une réduction de 50 %, ou plus si vous en prenez deux.

Ce qu’il faut retenir de l’Amazon Echo Dot 4

Ecosystème Alexa très réussi

Design épuré et discret

Fonction Multiroom

Lancée à un tarif de 59,99 euros, l’Echo Dot 4 est actuellement en promotion à -50 % sur Amazon, ce qui ramène son prix à 29,99 euros, et ce quel que soit le coloris. Mais ce n’est pas tout : en utilisant le code « 2ECHODOT4 » qui ajoute un bon de réduction de 10 euros, vous profiterez d’un lot de deux pour seulement 49,98 euros, ce qui fait l’enceinte à seulement 25 euros.

La dernière version améliorée de l’Echo Dot

L’enceinte connectée nouvelle génération d’Amazon change totalement de design par rapport à la version précédente. L’Echo Dot 4 adopte une forme ronde, similaire à celle du HomePod Mini, plus moderne. Elle sait se faire discrète à la maison, grâce à ses dimensions restreintes : 8,9 cm de haut et 10 centimètres de diamètre. Elle est de plus proposée dans trois coloris différents : gris anthracite, blanc et bleu-gris, de façon à se fondre dans tous les intérieurs. Elle est toujours recouverte d’un revêtement tissu de bonne facture. Sur la base, on retrouve l’anneau lumineux bleu caractéristique, qui s’éclaire lorsque l’on sollicite Alexa, l’assistant vocal inclus.

Malgré sa petite taille, l’Echo Dot propose une qualité sonore satisfaisante, avec un haut-parleur de 41 mm. Ses microphones sont particulièrement performants, pour vous entendre en toute situation. Elle prend notamment en charge l’audio HD sans perte, sur les services de streaming compatibles. Et grâce à la fonction Multiroom, il est même possible de connecter ensemble et en stéréo plusieurs Echo Dot de même génération. Elle peut aussi être associée à d’autres systèmes de sons, que cela soit en Bluetooth ou via son entrée jack.

Un écosystème Alexa très large

Que serait l’Echo Dot sans Alexa ? L’assistant vocal élaboré par Amazon présente de nombreuses qualités. Il est notamment très bien pensé pour la gestion à la voix de la maison connectée : thermostat, lumière, serrures, etc. L’enceinte est par ailleurs compatible avec tous les services de streaming musical : Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer… Elle permet aussi d’écouter des livres audio, définir des rappels, commander un produit sur internet, ou encore passer des appels. Elle prend en effet en charge de très nombreux écosystèmes et applications différents.

Avec la fonction « Drop in », vous pouvez aussi parler à quelqu’un se trouvant dans une autre pièce de la maison. L’Echo Dot 4 dispose en outre d’un bouton dédié pour couper le micro de l’enceinte.

Retrouvez aussi notre test détaillé de l’Echo Dot 4 d’Amazon pour en savoir plus.

Quelle enceinte connectée choisir ?

Vous ne savez pas vers quel modèle vous diriger ? N’hésitez alors pas à consulter notre guide des meilleures enceintes connectées en 2022.

