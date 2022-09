Ce pack Philips Hue + Echo Dot 4 est presque à moitié prix pendant les French Days

Philips Hue, le spécialiste de la lumière connectée, propose très souvent des kits de démarrage pour celles et ceux qui voudraient s'essayer à la domotique. Pendant les French Days, le pack contenant deux ampoules connectées, un pont de connexion, mais aussi une enceinte connectée Echo Dot 4 d'Amazon est disponible à 87,99 euros au lieu de 149,99 euros sur Boulanger.

En concevant ses éclairages intelligents, Philips Hue a souhaité proposer des ampoules connectées pilotables à la voix et qui confèrent une ambiance chaleureuse et personnalisée à nos intérieurs. Des objets qui peuvent aussi fonctionner de concert avec des enceintes connectées comme l’Echo Dot 4 d’Amazon. Les ampoules Philips White & Color pourront ainsi être pilotées contrôlées à cet appareil. Pour les essayer ensemble, vous pourrez opter pour le pack comportant deux ampoules, le pont de connexion ainsi que l’enceinte connectée d’Amazon, qui bénéficie d’une promotion de 41 %.

Les points forts de ce pack Philips Hue

Des ampoules qui proposent 16 millions de nuances colorées

Une enceinte connectée avec de meilleures performances audio

Deux appareils compatibles avec Alexa

Initialement proposé à 149,99 euros, le pack Philips Hue + Echo Dot 4 est désormais affiché à 87,99 euros sur Boulanger.

Des ampoules connectées et un protocole moins gourmand en énergie

Incluses dans ce pack, les deux ampoules connectées Philips Hue White & Color (E27) peuvent s’illuminer dans pas moins de 16 millions de nuances colorées. De quoi concocter une ambiance personnalisée chez soi, dans n’importe quelle pièce. Pour moduler facilement leur intensité, rendez-vous sur l’application Philips Hue (disponible sur iOS et Android). Sur cette dernière, il sera également possible de programmer l’allumage ou l’extinction des lumières connectées, ou même simuler une présence en les allumant même lorsque vous n’êtes pas chez vous. Notez aussi que les ampoules pourront tout aussi bien être pilotées à la voix grâce aux assistants Alexa, Google Assistant ou même Siri.

Afin de faire fonctionner les ampoules, le pont de connexion sera indispensable, et ce, pour bénéficier d’une longue portée, car les ampoules Philips Hue utilisent le protocole Zigbee, et non le Wi-Fi. Cette solution est en réalité moins gourmande en énergie. Le pont, inclus dans ce pack, devra être connecté à votre box Internet.

Une enceinte efficace pour piloter l’éclairage

Grâce à ce pack, vous pourrez avoir sous la main une enceinte connectée Echo Dot 4, qui s’associera parfaitement avec les ampoules Philips Hue. Cet appareil au design sphérique, qui a été renouvelé en 2020, vous permettra donc de contrôler tous vos appareils de domotique compatibles. Grâce à Alexa, vous pourrez également utiliser l’enceinte pour programmer des alarmes, consulter les actualités au quotidien, lancer un titre ou encore prévoir des rappels. Les performances audio ne sont pas en reste, puisque le constructeur a souhaité les booster, avec notamment des basses plus profondes et des aigus bien clairs. L’enceinte a en plus l’avantage de détecter l’acoustique de la pièce pour adapter au mieux son contenu sonore. Mais si cela n’est pas assez puissant pour vous, vous pourrez toujours connecter un autre système audio externe, grâce au port jack intégré.

Pour en savoir encore plus sur l’enceinte connectée en particulier, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Amazon Echo Dot 4.

Lire aussi

Philips Hue : le guide pour bien débuter avec vos ampoules connectées

Ne ratez aucune offre des French Days 2022

L’édition de la rentrée pour les French Days a officiellement commencé le vendredi 23 septembre 2022 en France et se termine lundi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.