À -25 %, ce pack Philips Hue est idéal pour entamer une installation domotique

Boulanger propose un pack qui pourrait bien vous aider à débuter une installation domotique à prix réduit. Il comprend deux ampoules connectées, un pont de connexion et l’enceinte connectée d’Amazon. Le tout pour 149,99 euros contre 199,99 euros habituellement.

Philips Hue est assurément l’une des meilleures marques en matière d’ampoules connectées, si ce n’est la meilleure. L’installation des éclairages est simple et pratique, un bon point pour celles et ceux qui souhaitent démarrer dans la domotique. D’ailleurs, il est plus qu’intéressant de miser sur des packs qui réunissent déjà tout le nécessaire pour débuter sereinement, et ce, sans payer le prix fort. C’est aujourd’hui le cas avec ce pack comprenant l’enceinte connectée d’Amazon, deux ampoules connectées Philips Hue et le pont de connexion obligatoire pour le pilotage à distance, avec 50 euros de réduction.

Ce pack est un bon début pour démarrer avec les ampoules connectées Hue. Elles sont au nombre de deux, avec un pont de connexion, et l’Echo Dot 4ème génération. Proposé habituellement à 199,99 euros, il est en ce moment en promotion à 149,99 euros chez Boulanger.

Retrouvez le pack Echo Dot 4 + ampoules Philips Hue à 149,99 € chez Boulanger

La marque par excellence pour l’éclairage connecté

Philips a lancé sa gamme d’ampoules connectées Hue en 2012. Depuis, elles sont tout simplement ce qui se fait de mieux sur le marché, et sont une excellente alternative aux éclairages standards. Elles ont l’avantage de consommer moins grâce à l’utilisation du protocole Zigbee, qui est bien moins gourmand que le Wi-Fi. Pour les faire fonctionner, c’est simple : il faudra veiller à les relier à un pont de connexion (inclus dans ce pack). Ce pack contient également deux ampoules connectées White & Colour E27 qui s’illuminent dans pas moins de 16 millions de nuances colorées pour créer une ambiance personnalisée et harmonieuse dans votre salon.

Vous pourrez très facilement régler l’intensité et la couleur des ampoules directement depuis l’application Philips Hue. Sur cette dernière, il sera également possible de programmer l’allumage ou l’extinction des ampoules, créer des scénarios de luminosité, simuler une présence chez vous ou utiliser la géolocalisation pour que les ampoules s’allument avant votre arrivée chez vous. Les assistants Google Assistant, Amazon Alexa et Siri seront de la partie pour vous faciliter la tâche et contrôler vos lumières à la voix.

Une association parfaite avec l’Echo Dot d’Amazon

Pour couronner le tout, l’Echo Dot 4 d’Amazon fait aussi partie de ce pack. Cette enceinte connectée au format cylindrique se montre assez discrète et sobre avec sa bande lumineuse sur la base. Si elle est sortie il y a maintenant 2 ans, elle est suffisamment puissante pour jouer vos musiques dans votre salon. Ses performances sonores ont été améliorées : on a droit à des sons plus nets, des aigus bien clairs et des basses mieux équilibrées.

Bien évidemment, l’enceinte est équipée de plusieurs micros pour vous entendre dire « Alexa… » même à l’autre bout de la pièce, ou que le téléviseur soit allumé. Le temps de traitement est réduit, l’Echo Dot 2020 est plus réactif que le précédent modèle. Vous pourrez alors lui poser des questions, jouer de la musique ou encore allumer et étendre vos ampoules connectées.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Amazon Echo Dot 4.

