Roborock S5 Max : ce robot aspirateur est 300 € moins cher pour le Black Friday

Si vous aviez prévu de profiter du Black Friday pour vous offrir un robot aspirateur, nous avons déniché le modèle idéal avec ce Roborock S5 Max qui est proposé à 299 euros au lieu de 599 habituellement.

Depuis quelques années, Roborock a pris son indépendance par rapport à sa maison-mère Xiaomi en continuant de proposer des modèles de robots aspirateurs toujours innovants et efficaces. Même si le Roborock S5 Max a déjà 3 ans, c’est toujours une valeur sûre et un excellent deal surtout en ce moment. Il est en effet proposé avec 300 euros de réduction sur son prix d’origine pendant le Black Friday.

L’essentiel à retenir du Roborock S5 Max

Capable d’aspirer et de nettoyer

Une application très complète

Autonomie d’environ 140 minutes

Initialement au prix de 599 euros, le robot aspirateur Roborock S5 Max est affiché à 299 euros sur Ebay pendant le Black Friday

Retrouvez le Roborock S5 Max à 299€ sur Ebay

Un aspirateur qui respire l’intelligence

Le S5 Max de Roborock est l’un de ses modèles les plus populaires grâce à de nombreuses fonctionnalités bien pratiques. Il se démarque de ses concurrents par son autonomie complète. En plus de reconnaître le type de sol sur lequel il est et y adapter son aspiration, il va cartographier votre maison pour petit à petit optimiser ses passages. En mouvement, il est également très efficace grâce à ses nombreux capteurs (dont un LIDAR au-dessus de l’appareil) pour éviter le moindre obstacle sur sa route. En plus de l’aspiration, il est aussi capable de passer la serpillière grâce à son réservoir de 280 mL d’eau. Ses capteurs lui permettront d’ailleurs de reconnaître et d’éviter les surfaces à ne pas humidifier comme les tapis ou la moquette par exemple.

Côté autonomie il est capable de fonctionner pendant un peu plus de deux heures, ce qui se situe dans la moyenne des appareils de ce genre. Il est donc capable de nettoyer jusqu’à 120 m2 en un seul cycle grâce à une gestion intelligente de ses réserves d’énergie.

Une application pour le contrôler à distance

Le Roborock S5 Max peut se contrôler entièrement via les applications dédiées: Mi Home et Roborock (disponible sur iOS et Android). Grâce à elles, il est possible de cartographier entièrement votre logement et de le faire passer dans une pièce en particulier si vous le souhaitez.

Il est d’ailleurs possible de contrôler l’appareil ou de lancer un cycle de nettoyage sans que vous soyez présent chez vous. Un rapport est envoyé sur l’application une fois le travail terminé.

