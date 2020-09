Roborock S5 Max ou iRobot Roomba e5154 : quel aspirateur robot en promo choisir pour moins de 350 euros ?

Roborock et iRobot sont deux mastodontes du marché des aspirateurs robots. Le S5 Max du constructeur chinois et le e5154 de l'Américain s'affrontent aujourd'hui grâce à leur prix assez similaire : 335 et 299 euros respectivement. Alors, lequel choisir ?

Lorsqu’on parle d’aspirateur robot, Roborock et Roomba ne sont jamais loin. Les gammes de Xiaomi et de iRobot proposent d’excellents produits qui vous permettent de vous détacher de cette corvée qu’est passer l’aspirateur.

Aujourd’hui, le Roborock S5 Max est proposé à 335 euros sur Rakuten au lieu de 549 euros tandis que le iRobot Roomba e5154 est à 299 euros sur Amazon au lieu de 499 euros. Alors, lequel des deux choisir ? On vous aide à faire votre choix.

Le Roborock S5 Max à 335 euros : le plus intelligent

Roborock est la branche de Xiaomi dédiée aux aspirateurs robots. Le S5 Max est l’un de ses modèles les plus populaires grâce à de nombreuses fonctionnalités bien pratiques.

Il va tout d’abord remplacer votre aspirateur en aspirant les poussières, poils, etc. sur la majorité des types de sols avec une très bonne efficacité. Mais surtout, il passera également la serpillière ! Avec son réservoir d’eau de 280 mL, il pourra nettoyer une partie du sol de votre maison et ainsi vous permettre de le faire moins souvent.

Le Roborock se démarque aussi par son intelligence, en plus de reconnaître le type de sol sur lequel il est et y adapter son aspiration, il va cartographier votre maison pour petit à petit optimiser ses passages. Depuis l’application Roborock, vous pourrez personnaliser cette cartographie en renseignant les différentes pièces pour lui demander de passer l’aspirateur uniquement dans la cuisine ou la chambre, par exemple. L’application vous offre aussi la possibilité de programmer des passages ou de contrôler l’aspirateur à distance pour qu’il puisse faire sa besogne en votre absence.

Avec son autonomie de 120 m2 en un cycle, il devrait largement avoir ce qu’il faut pour la plupart des habitations, mais s’il venait à manquer de batterie, il ira faire une halte sur son chargeur et reprendra de là où il en était.

En bref

Un excellent système de cartographie

Capable de passer la serpillière

Se contrôle à distance

Le Roborock S5 Max est disponible à 335 euros sur Rakuten au lieu de 549 euros. Ce produit est un import, il est livré avec un adaptateur secteur français et possède une garantie de 2 ans.

Le iRobot Roomba e5154 à 299 euros : pour les propriétaires d’animaux

iRobot est l’un des premiers à avoir rendu populaires les aspirateurs robots grâce à sa gamme Roomba. Le e5154 est un de ses modèles d’entrée de gamme visant principalement les propriétaires d’animaux qui perdent leurs poils.

Que ce soit avec un chien, un chat, un lapin ou tout autre animal de compagnie à poils, la fourrure qui s’accroche aux tapis et les peluches allant sous les meubles sont les pires ennemis de la maison, le Roomba e5154 est fait pour ça. iRobot a mis en place un système d’aspiration avec deux brosses pour attraper les poils dans un tapis ou sur n’importe quel type de sol. Grâce à leur confection en caoutchouc, la fourrure ne peut pas s’emmêler sur les brosses durant l’aspiration.

L’aspirateur intègre un capteur lui permettant de détecter les saletés au sol et d’adapter son passage selon le taux de détritus au sol. S’il arrive sur un endroit très sale, il y passera plus de temps que sur un endroit en bon état.

Malheureusement, le Roomba ne propose pas certaines fonctionnalités du Roborock comme la serpillière, la reprise après recharge ou la cartographie intelligente. Pour pallier cette absence de cartographie, iRobot intègre dans la boîte une barrière virtuelle Virtual Wall. Un petit rectangle à poser devant une porte pour faire comprendre à l’aspirateur qu’il ne peut pas aller là bas. Il reste tout de même programmable et contrôlable à distance via l’application iRobot.

En bref

Adapté aux poils d’animaux

Programmable et contrôlable à distance

Le système Virtual Wall

Le iRobot Roomba e5154 est disponible à 299 euros sur Amazon au lieu de 499 euros.

Roborock ou Roomba, lequel choisir ?

Ces deux aspirateurs sont de très bons produits, mais lequel aura l’honneur de nettoyer votre sol à votre place ?

Chacun a ses forces, le Roborock S5 Max est clairement le plus intelligent et offre aussi la possibilité de passer la serpillière. Si vous recherchez un aspirateur principalement pour les poils d’animaux, le Roomba e5154 qui saura parfaitement gérer ce genre de défis.

De plus le Roomba est 35 euros moins cher et n’est pas un produit importé. L’importation peut être un frein pour certains qui préfèrent passer par un revendeur classique plutôt que via le marché gris, ce qui est le cas du Roborock.

Si vous voulez comparer ce que peuvent faire les autres aspirateurs robots du marché, rendez-vous sur notre guide d’achat des meilleurs aspirateurs robots !