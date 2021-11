Roborock fête le Single Day : jusqu’à 210 € de remise sur les meilleurs aspirateurs de la marque

C'est ce jeudi que se tient le Single Day, et Roborock répond présent à l'appel de la promotion. Aujourd'hui et demain uniquement, la marque d'aspirateurs baisse le prix de ses produits phares comme le Roborock S5 Max ou le Roborock H7.

Roborock est une marque déjà reconnue depuis plusieurs années grâce à ses aspirateurs-robots. Des appareils avec des fiches techniques musclées, mais beaucoup moins chers que la concurrence à fiche technique égale. La marque s’est toutefois diversifiée au cours des derniers mois, en proposant de nouvelles gammes de produits comme des aspirateurs-balais ou encore un nettoyeur de sol tout-en-un. Ces appareils conservent toutefois l’ADN de Roborock, à savoir embarquer des technologies de pointe dans des produits à prix accessible.

Pour le Single Day (ou 11.11), c’est justement tout l’écosystème Roborock qui est en promotion sur AliExpress. De l’aspirateur-robot à l’aspirateur-balai, c’est jusqu’à 210 euros de remise qu’il est possible d’obtenir sur les meilleurs produits de la marque jusqu’à demain seulement. Voici toutes les offres :

Le Roborock S5 Max à 339 euros (210 euros d’économie)

Le Roborock S5 Max est une version améliorée du Roborock S5, le produit qui a révélé la marque au grand public. Il s’agit d’un aspirateur-robot particulièrement efficace compte tenu de son prix. Et c’est surtout grâce à ses capteurs et son application mobile éponyme qu’il fait des merveilles.

Le capteur LIDAR placé au sommet de l’appareil cartographie l’intérieur de votre logement pour le visualiser ensuite depuis l’application. Il est ainsi possible de lancer un programme d’aspiration à distance depuis son smartphone, dans tout l’appartement ou seulement une zone précise. L’appareil s’occupe ensuite de définir un trajet optimal afin de ne pas louper la moindre saleté au sol.

Son autonomie d’environ 2 heures ainsi que son collecteur de 0,4 litre sont suffisants pour nettoyer une très grande surface d’une seule traite, qu’importe le revêtement. On trouve même un réservoir d’eau et une serpillière intégrée pour un nettoyage en profondeur des surfaces qui ne craignent pas d’être mouillées.

Pour le Single Day, le prix du Roborock S5 Max descend à 339 euros, contre 549 euros en temps normal, soit une importante remise de 210 euros.

Et si pour vous la fonction serpillière de votre aspirateur-robot est essentielle, alors Roborock a un appareil encore meilleur dans ce domaine. Il s’agit du Roborock S7, qui utilise un système de vibration de la serpillière pour un nettoyage encore plus efficace. Il est aussi capable de reconnaître les tapis, afin de ne pas les mouiller lors de son passage.

À l’occasion du 11.11, le Roborock S7 descend lui au prix de 459 euros, alors que son prix de vente conseillé est de 549 euros.

Le Roborock H7 à 333 euros (66 euros d’économie)

Après son succès sur le marché des aspirateurs-robots, Roborock s’est attaqué à celui des aspirateurs-balais avec le H6, puis le H7. Sorti il y a quelques mois seulement, le Roborock H7 est un aspirateur puissant, polyvalent et à prix attractif. Il a la particularité de fonctionner au choix avec ou sans sac. L’avantage du sac est de permettre un vidage simplifié des saletés.

Le Roborock H7, comme son prédécesseur, brille par la puissance de son aspiration. En usage réel, cela évite de repasser deux fois au même endroit pour aspirer toutes les crasses. On retrouve également pléthore d’accessoires dans l’emballage du Roborock H7 : brosse et mini-brosse motorisées, suceur long ou flexible ainsi qu’une brosse spéciale tissu. De quoi aspirer efficacement les sols, mais aussi les plafonds, canapés, voitures, etc.

En mode normal, le Roborock H7 profite d’une autonomie d’environ 30 minutes. Vous pouvez d’ailleurs la consulter en temps réel grâce à l’écran intégré, mais aussi changer de mode d’aspiration depuis celui-ci.

L’aspirateur-balai Roborock H7 est lui aussi en promotion pour le Single Day. Généralement affiché à 399 euros, son prix descend exceptionnellement à 333 euros.

Le Roborock Dyad à 349 euros (100 euros d’économie)

Dernier né de Roborock, le Dyad est un produit un peu particulier. Il s’agit d’un aspirateur-balai qui intègre également une serpillière et un séchoir. En un seul passage, il est donc possible d’abord d’aspirer les saletés, puis de nettoyer le sol et le sécher. Ceci est permis grâce aux trois brosses et aux deux moteurs intégrés à l’appareil.

Le Roborock Dyad intègre évidemment tout le savoir-faire de la marque, comme le nettoyage adaptatif automatique. L’aspirateur est capable de reconnaître l’ampleur de la tâche et d’ajuster le débit d’eau en fonction. Ici encore, un écran intégré au manche délivre toutes les informations nécessaires, comme l’autonomie restante ou le mode de nettoyage sélectionné.

À peine sorti, le Roborock Dyad est déjà en promotion. Comptez 349 euros pour l’acquérir pendant le Single Day, au lieu de 449 euros.

Tous les montants en euro mentionnés sont basés sur une valeur fixe en dollar américain. Ils peuvent donc être sujets à des fluctuations en fonction des valeurs d’échange du marché.