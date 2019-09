Roborock, la firme aidée par le constructeur chinois Xiaomi, revient avec le S5 Max. Son nouveau robot aspirateur et serpillière gagne en autonomie et en intelligence à l’IFA 2019.

L’IFA 2019 s’apprête à ouvrir ses portes, et les constructeurs commencent déjà à dévoiler quelques annonces réservées au festival allemand. Côté domotique, c’est l’acteur chinois Roborock, boosté par Xiaomi, qui s’exprime aujourd’hui.

Celui-ci en a profité pour annoncer le Roborock S5 Max, son nouvel aspirateur robot haut de gamme. Et pour l’occasion, il récupère un peu plus d’intelligence. Voyons cela.

Le Roborock S5 Max s’élance

Tout d’abord, son réservoir d’eau est désormais, à 280 ml, deux fois plus grand que le modèle précédent, lui permettant une autonomie accrue et un contrôle plus précis de ses réserves. Grâce à des réglages plus fins, l’utilisateur peut désormais régler la quantité d’eau à utiliser selon la pièce de la maison.

Surtout, ce nouvel aspirateur a la capacité de calculer la quantité d’énergie dont il aura besoin pour nettoyer chaque pièce, et ainsi aller se recharger rapidement pour pouvoir terminer sa tâche. Il n’a plus besoin d’attendre d’être totalement à plat pour aller automatiquement se recharger intégralement, avant de revenir finir ce qu’il a commencé.

Le Roborock S5 Max, qui est compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant, sera rendu disponible à un prix aux alentours de 599 dollars, mais nous n’avons pas encore de date de sortie. Pour l’Europe, la marque pointe surtout du doigt son Roborock S6.