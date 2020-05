Roborock lance son premier aspirateur-balai et il a compris comment bousculer la concurrence

Après trois années de développement, Roborock vient enfin de sortir son premier aspirateur-balai. Pour son lancement, il est disponible au prix de 339 euros. Pour ce prix vous ne trouverez pas un aspirateur plus complet et plus performant que ce H6.

C’est cette semaine, le jeudi 14 mai exactement, que Roborock lance son nouvel aspirateur, le Roborock H6. Il s’agit d’un aspirateur-balai léger et performant dont le principal argument est son rapport qualité-prix. Officiellement lancé à 399 euros sur GeekBuying, il bénéficie durant sa semaine de lancement de 60 euros de remise immédiate sous forme de coupon.

Pour 339 euros, le Roborock H6 est un aspirateur-balai sans concession. Non seulement il fait aussi bien que ses principaux concurrents en termes de puissance d’aspiration, de design et de praticité, mais il est en plus livré avec 6 accessoires. Difficile de trouver mieux pour ce prix.

Le Roborock H6 veut bousculer le marché des aspirateurs-balais

Quand on parle des aspirateurs-balais, une certaine marque anglaise est systématiquement citée. Ses produits sont très bons, mais excessivement chers, avec des tarifs proches des 600 euros avec des accessoires (brosses supplémentaires par exemple) souvent en option, vendus à prix d’or. Le Roborock H6 a l’ambition de bousculer ce marché bien établi.

Pour ce faire, le Roborock H6 possède trois principaux points forts en sa faveur : son design, ses performances et son rapport qualité-prix. On les détaille.

Le Roborock H6 a tout compris au design des aspirateurs-balais

De quoi a vraiment besoin un aspirateur-balai en termes de design pour être efficace ? D’un poids plume et d’une bonne ergonomie. Il reprend pour commencer le format « stick » que l’on connaît bien chez la concurrence. Le Roborock H6 dispose ainsi d’un bloc-moteur très léger de 1,4 kg seulement, sur lequel on peut rajouter ensuite des accessoires.

Ce bloc moteur est très bien conçu. Léger, il permet de tenir en main pendant de longues sessions de ménage sans fatiguer. Il dispose d’une gâchette pour déclencher l’aspiration (au coup par coup ou en continu). Son utilisation est très instinctive.

À ce bloc peut ensuite être attachés des accessoires très différents, comme le tuyau rigide (pour nettoyer par terre), une brosse motorisée et intelligente, une brosse à tapis, une brosse à épousseter, un suceur plat et enfin un tube flexible. Autant d’accessoires qui permettent d’utiliser le Roborock H6 aussi bien pour le nettoyage du sol de son logement que pour aspirer la poussière sur un canapé, une étagère ou des sièges autos.

Le gros avantage du Roborock H6, c’est que tous ces accessoires sont directement fournis dans l’emballage de l’aspirateur. Il n’est pas nécessaire de les acheter séparément, à des tarifs élevés comme le fait généralement la concurrence.

Le Roborock H6 a bien compris que les performances et la simplicité d’utilisation importaient

Roborock s’est inspiré de ce qu’il se fait de mieux pour son aspirateur H6. Sur le bloc moteur, on retrouve ainsi un petit écran OLED de 1,3 pouce. Il indique aussi bien le pourcentage de batterie restant, le mode d’aspiration sélectionné (économique, standard ou puissant) et prévient l’utilisateur quand il est nécessaire de changer ou nettoyer certaines pièces. Le tout en français, évidemment.

Ces avancées technologiques ne sont pas uniquement visibles à l’œil. La brosse motorisée fournie avec l’aspirateur est capable de s’adapter automatiquement au type de sol sur lequel elle repose. Sur un sol dur, elle va donc limiter la vitesse de rotation de la brosse afin d’économiser la batterie. Mais quand elle repère un tapis ou une moquette, elle va alors enclencher automatiquement une puissance d’aspiration supérieure.

De la puissance d’aspiration, le Roborock H6 n’en manque pas. Sa batterie Li-Ion alimente un moteur de 420 Watts permettant une puissance d’aspiration de 150 Air-Watts (ou AW). De quoi aspirer n’importe quel acarien ou particule de poussière incrustée dans un lit, un tapis ou siège de voiture.

Enfin, cette simplicité d’utilisation se retrouve jusqu’à l’entretien de l’appareil. Que ce soit le bac à poussière ou les différents filtres, tout peut-être nettoyé à la main, en les passant sous l’eau. Des gestes simples permettant de prolonger facilement la durée de vie de l’appareil.

Roborock a bien compris qu’un bon aspirateur-balai devait être un appareil accessible

L’argument massue du Roborock H6 est sans conteste son prix. Officiellement affiché à 399 euros, pour sa première semaine de lancement, il bénéficie déjà d’une réduction de 60 euros sur le site Geekbuying et se retrouve donc au prix de 339 euros. Un prix extrêmement avantageux compte tenu de sa fiche technique et des accessoires livrés avec cet aspirateur efficace.

