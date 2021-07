Roborock : les S7 et S5 Max ont un excellent rapport qualité-prix grâce à ce code promo

En plus de faire partie des aspirateurs-robots incontournables grâce à leur très bon rapport qualité-prix, les Roborock S7 et S5 Max sont actuellement en promotion chez AliExpress.

Tandis que les générations d’aspirateurs autonomes se multiplient, certains appareils transcendent la concurrence et les années grâce à un rapport qualité-prix maîtrisé. C’est le cas des Roborock S5 Max et S7 qui à défaut d’être les meilleurs aspirateurs du marché sont parfaitement équilibrés.

Ils ont également l’avantage d’être plus abordables que les modèles très haut de gamme puisqu’ils sont actuellement en promotion chez AliExpress. La célèbre plateforme marchande dégaine le code promo FRJUI030, faisant tomber le prix du Roborock S5 Max à 325 euros. Le Roborock S7 chute quant à lui à 469 euros chez AliExpress.

En savoir plus sur le Roborock S5 Max à 325 euros FRJUI030

En savoir plus sur le Roborock S7 à 469 euros FRJUI030

Le Roborock S5 Max à 325 euros

Tout ce que vous attendez d’un bon aspirateur-robot, vous le trouverez dans le Roborock S5 Max. Il faut dire que le constructeur chinois n’a rien laissé au hasard. L’aspiration est très puissante, ce qui permet de récupérer toute la poussière en un seul passage. Les sessions de ménage sont donc plus rapides tandis que la batterie est préservée des nombreux allers-retours.

Son système de filtre assure quant à lui que la poussière ne s’échappe pas lors de l’aspiration afin de maintenir la propreté après le passage de l’aspirateur. En plus de sa paire de brosses rotatives, le Roborock S5 Max intègre une serpillière qui lui permet de laver le sol après la disparition de la poussière. Il embarque un bac à poussière de 400 ml, une contenance suffisante pour éviter de devoir vider l’aspirateur en plein milieu d’une session de nettoyage, et un bac à eau de 280 ml.

Grâce à son capteur laser, le Roborock S5 Max cartographie la surface de votre domicile, afin d’en tirer une carte virtuelle et ainsi se déplacer facilement en évitant les obstacles. Il est bien entendu possible de consulter cette carte depuis l’application dédiée. Celle-ci permet d’ailleurs de définir des routines de ménages, de limiter le nettoyage à certaines zones ou d’interdire à l’aspirateur de laver un endroit précis.

Le Roborock S5 Max est actuellement en promotion chez AliExpress puisqu’il affiche un tarif de 325 euros grâce au code FRJUI030.

En savoir plus sur le Roborock S5 Max à 325 euros FRJUI030

Le Roborock S7 à 469 euros

Si le Roborock S7 reprend de nombreux points du Roborock S5 Max, il améliore la formule afin d’offrir une expérience utilisateur plus appréciable.

On retrouve donc deux brosses rotatives chargées de récupérer la poussière et une serpillière pour laver par terre. Cela dit, la brosse principale est désormais en caoutchouc, ce qui accroît sa résistance et assure une meilleure capture des petits débris. D’autant que le Roborock S7 embarque un bac à poussière plus grand de 470 ml. La serpillière aussi évolue puisqu’elle vibre pour frotter la saleté plutôt que de l’essuyer. Mieux, elle est capable de s’élever afin d’éviter une surface sensible à l’eau, comme un tapis.

Le Roborock S7 jouit de nouveaux capteurs à ultrasons pour se déplacer plus intelligemment. Enfin, il est désormais possible d’interdire au Roborock S7 de passer la serpillière sur des zones précises depuis l’application dédiée.

Cet été, le Roborock S7 est en promotion chez AliExpress. Il est vendu au prix de 469 euros grâce au code FRJUI030.