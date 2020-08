Ne passez plus l’aspirateur avec le Roborock S5 Max en promotion

L'aspirateur robot Roborock S5 Max, capable d'aspirer et de passer la serpillère, est aujourd'hui en promotion sur Rakuten. On le retrouve à 339 euros au lieu de 549.

Passer l’aspirateur ou la serpillère n’est pas forcément la tâche que l’on a le plus envie de faire lorsque le week-end approche. L’arrivée des robots aspirateurs a permis de laisser ces machines gérer les corvées à votre place. En plus, en évoluant, certaines sont aussi capables de passer la serpillère. C’est le cas du Roborock S5 Max, qui profite d’une promotion.

En bref

Il aspire et passe la serpillère

Il mémorise les pièces de votre maison

Il peut se contrôler à distance

Lancé à 549 euros, le Roborock S5 Max est disponible à 339 euros sur Rakuten. Une offre à ne pas rater pour ne plus avoir à faire le ménage (ou presque).

Pour en savoir plus 👇

Roborock est une filiale de Xiaomi et a la même stratégie : proposer des produits au meilleur rapport qualité-prix possible. Le Roborock S5 Max est doté d’une très bonne fiche technique. À l’image des robots aspirateurs classiques, il s’équipe de plusieurs capteurs pour éviter les obstacles et le vide. Son point fort réside surtout dans sa capacité à cartographier son environnement pour aspirer non pas aléatoirement, mais de façon méthodique pour un nettoyage optimal.

Ce Roborock S5 Max peut également se contrôler via les applications dédiées Mi Home et Roborock (disponible sur iOS et Android) pour profiter de toutes les fonctionnalités de ce robot. On pourra programmer ses passages afin qu’il s’occupe du ménage pendant votre absence. Vous pourrez en plus suivre ses déplacements en direct. Par ailleurs, en cartographiant votre domicile, il connaitra vos pièces, et vous pourrez ainsi lui demander d’en nettoyer une spécifiquement si vous le souhaitez.

La particularité de ce robot réside dans sa capacité à pouvoir passer la serpillère. Il contient un réservoir de 280 mL d’eau et nettoie le sol une fois aspiré. Pas de panique, ses capteurs lui permettront de reconnaître et d’éviter les surfaces à ne pas humidifier comme les tapis ou la moquette par exemple.

Le Roborock S5 Max est encore plus autonome que son prédécesseur. Il pourra cette fois-ci aspirer et nettoyer jusqu’à 120 m2 en un seul cycle. Il profite enfin d’une gestion intelligente de son autonomie. Concrètement, si la surface à nettoyer est trop grande pour la faire en un seul cycle, il fera une halte lorsqu’il sera au plus près du chargeur, et non lorsqu’il sera au minimum de sa batterie.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Roborock S5 Max.

Guide d’achat

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs aspirateurs robots à acheter en 2020.